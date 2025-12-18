青山王神轎後神秘隊伍曝光 還願將腳默默跟隨九年

今年艋舺青山宮遶境活動落幕後，網路上掀起一波討論熱潮。許多網友注意到，在青山王神轎後方，有一群開著臉卻手中沒有法器的人，他們到了紅壇也不表演，只是默默地發送鹹光餅與結緣品。這群低調的身影，其實是來自淡水清昭誠祖師會的「還願將腳」，他們已經連續九年跟隨青山王遶境，只因今年被廟方安排在神轎後方，與以往在陰陽司前方的位置不同，才格外引人注目。

青山宮繞境時的「還願將腳」。（圖／清昭誠祖師會提供，下同）

清昭誠祖師會與青山王的緣分，始於榮譽理事長兼義務道長法師張幼杰。九年前，張幼杰受到青山王指點，便發起「還願將腳」活動，號召信眾以最虔誠的方式答謝神恩。如今，許多重要業務已交由現任理事長何嘉峰負責，但張幼杰仍年年帶著家人參與遶境，從未缺席。

張幼杰受訪時表示，在民間信仰中，向神明許願成功後的還願行動通常是連續三年，而他從九年前起，每逢青山王聖誕都會帶著家人隨行。每一位開臉的將腳，也都嚴格遵守與青山王的約定，「再累再忙都要擠出時間來還願」。

張幼杰也說明，「還願將腳」一旦開臉就必須嚴格遵守規矩，其中最重要的就是禁止說話。也因此，有些團員選擇只開半臉，以便與外界溝通。這群將腳平日各有正職，成員包括精品珠寶業務經理、專業駕駛員、廟宇主任委員、郵局經理、工程有限公司負責人、連鎖餐飲店襄理、捷運公司系統處督導、金融保險業行政人員，以及科技業工程師。

清昭誠祖師會對於「還願將腳」的篩選極為嚴謹。張幼杰指出，自從第一年開始扮將還願，便不斷有人想加入，但祖師會最先要求的是品行。因此，這群將腳雖然來自各行各業，卻都對自身要求極高，出團時一律做到「不菸、不酒、不檳榔」，甚至更嚴格，在出團前就開始齋戒沐浴，以最潔淨的心去服務神明。

