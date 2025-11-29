青山王祭北港媽祖北上贊境 蔣萬安親迎接駕

台北市長蔣萬安29日出席「2025青山王祭北港媽北上贊境」活動，與青山宮主委黃清源及眾多信眾一同恭迎自雲林北港朝天宮搭乘專車北上、駕臨艋舺的媽祖。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市長蔣萬安29日出席「2025青山王祭北港媽北上贊境」活動，與青山宮主委黃清源及眾多信眾一同恭迎自雲林北港朝天宮搭乘專車北上、駕臨艋舺的媽祖。蔣萬安表示，北港朝天宮被譽為「台灣媽祖信仰總本山」，香火鼎盛、信眾遍及各地，更是全台唯一同時擁有兩項國家指定無形文化資產的宗教廟宇。能代表台北迎請北港媽，他感到無比榮幸。

蔣萬安指出，北港媽與青山王之間的深厚「神緣」已延續90年。1935年日本總督府舉辦「始政四十周年記念台灣博覽會」時，適逢青山王聖誕，北港朝天宮「糖郊媽」首次北上至艋舺，停駕龍山寺並與青山宮共同遶境，當年更有盛大的藝閣踩街，成為地方宗教文化史的重要記憶。今年適逢艋舺青山宮建宮170週年，再度迎請北港媽北上，為青山王祭典增添更深厚的文化意義。

廣告 廣告

蔣萬安也分享，他的母親來自雲林虎尾，「我是雲林的外孫」，從小便熟悉北港媽的名聲；艋舺更有許多雲林及北港鄉親世代在此打拚，包括知名的「北港甜湯」與此次遶境停駕的「台北朝天宮」，皆由北港鄉親自朝天宮分靈建立。台北市雲林同鄉總會也在艋舺深耕多年，成為台北發展的重要力量。

他提到，對許多雲林與北港人而言，北港媽北上艋舺別具深意，「在外地打拚，媽祖，就是最大的偎靠。」這句話也在現場獲得鄉親熱烈回應。

最後，蔣萬安感謝北港朝天宮蔡咏鍀董事長及所有辛勞的工作團隊，並預祝活動圓滿順利。他恭祝北港朝天宮天上聖母、青山宮靈安尊王香火鼎盛、神威顯赫，也祈求媽祖與青山王公庇佑台北合境平安、百業昌隆，台灣風調雨順、國泰民安，所有鄉親身體健康、萬事如意。

更多中時新聞網報導

台男中東轉機被抓走 3天下落不明

福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空

如花不再扮醜 蜜袋鼯相伴感情隨緣