青山王祭女警身分曝光 「警界黃霄雲」曾受邀拍反詐影片

2025年艋舺青山王祭近日落幕，不過活動期間的一段插曲，卻在社群平台掀起意外話題。一名執勤女警在維護繞境秩序時，被網紅拍下畫面並上傳網路，亮眼外型以及專注執勤的神情迅速吸引發熱益，影片累積超過1.6萬人按讚，引發大量網友討論。

一名執勤女警在艋舺青山王祭維護繞境秩序時，被網紅拍下畫面並上傳網路，引發大量網友討論。（圖／翻攝自蔡淘貴跑廟會）

臉書粉專「蔡淘貴跑廟會」於10日分享一段僅12秒的影片，畫面中可見該名女警全神貫注投入勤務，負責現場交通與治安維護。清新氣質讓不少網友直呼「太吸睛」，影片曝光後迅速在社群發酵，也有眼尖網友立刻認出，這位女警其實早已是「熟面孔」。

據了解，該名女警畢業於警專，從警至今約6年，目前服務於台北市警察局萬華分局龍山派出所。由於擁有一雙大眼睛與亮麗外型，外界更發現她神似中國歌手黃霄雲，因而被網友封為「警界黃霄雲」。她也曾多次受邀參與北市警方宣導影片拍攝，包含11月才曝光的反詐騙宣傳片。

此次在青山王祭典中因執勤畫面意外爆紅，根據《中時新聞網》報導，女警本人對突如其來的關注態度低調，並未公開個人資訊，僅笑稱若有緣，或許會在萬華街頭再次相遇，同時也提醒民眾「千萬別違規犯法」，否則就有機會在執法場合見到她。

