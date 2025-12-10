青山王祭市府藝文紅壇晚會 走進艋舺看熱鬧、迺夜市、吃好料

▲一年一度艋舺青山王祭系列活動接續登場，臺北市長蔣萬安今（10）日晚間參與青山王祭紅壇晚會，現場人潮絡繹、氣氛歡騰。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】一年一度艋舺青山王祭系列活動接續登場，臺北市長蔣萬安今（10）日晚間參與青山王祭紅壇晚會，現場人潮絡繹、氣氛歡騰。臺北市政府今年響應青山王祭遶境獨有的「紅壇文化」，特別於西門町搭設「藝文展演紅壇」，邀請知名文資團體輪番演出，以創新展演方式呈現廟會文化的多元面貌。

蔣萬安指出，今年適逢青山宮建宮170週年，北市府與青山宮攜手合作推出規模更盛大的系列活動，讓臺北市無形文化資產「青山王暗訪」隊伍走入時尚潮流聚集的西門町，在城市最具活力的舞台上，展現傳統與現代交融的獨特風景。

他也分享，今年的藝閣車受到民眾熱烈歡迎，小朋友化身神話角色沿途發送象徵福氣的糖果與小禮物，為街區帶來滿滿溫暖與喜悅，同時傳遞青山王庇佑的祝福。

蔣萬安強調，北市府將持續全力支持青山王祭活動，期待透過文化結合展演的方式，讓更多市民與旅客認識萬華的深厚底蘊。

他非常開心能與市民一同感受青山王祭的文化能量，並邀請大家稍後一同迎接傳統「衝轎」儀式，也歡迎大家在接下來的活動期間走進萬華，看熱鬧、迺夜市、吃好料，感受艋舺最道地的文化魅力。

晚會活動期間，蔣萬安與現場民眾一同欣賞「真人藝閣車」隊伍進場。他也笑稱，很可惜今年沒有機會親自上藝閣車；主持人也笑回，市長已經超齡也超重，引起現場民眾笑聲連連。

今晚參與的每台藝閣車均依據經典神話故事精心打造，包括〈白蛇傳〉、〈媽祖昇天〉、〈哪吒鬧東海〉等主題。民眾不僅能近距離感受傳統廟會的熱鬧氛圍，也能在欣賞藝文展演的迷人風貌。