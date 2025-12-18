青山王祭正妹女警神到了 「12秒執勤片」吸80萬人朝聖！脫口罩網友再暴動

萬華區艋舺青山王祭，值勤的正妹意外爆紅。（翻攝蔡淘貴跑廟會臉書）

台北市萬華區艋舺青山王祭上週圓滿落幕，不過其中一名外型亮麗的女警，引發關注，讓不少網友紛紛好奇，事後正妹女警也被神到。

「蔡淘貴跑廟會」日前PO出青山王祭活動影片，影片曝光後，意外掀起網友暴動，只見影片，一名正妹女警帶著口罩在執行勤務、維護現場秩序，但仍難掩清秀氣質，出眾顏值立刻引發關注，短短12秒影片吸引近80萬觀看數，並有1.5人按讚。

事後有網友神到正妹女警，原來正妹女警警專畢業，從事警職已6年，目前任職萬華分局龍山派出所，因為臉蛋神似中國歌手「鐵肺蘿莉」黃霄雲，因此被網大票友封為「警界黃霄雲」。

正妹女警時常被警局邀請拍攝宣導影片。（翻攝臺北波麗士臉書）

事實上，正妹女警因擁有亮麗外型，時常被警局邀請拍攝宣導影片，上個月才拍攝北市反詐騙宣傳影片。

