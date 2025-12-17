青山王祭繞境驚見「最美女警」戴口罩露電眼引1.5萬讚：好想被她逮捕

社會中心／台北報導

一名女警在青山王祭值勤被捕捉，濃眉大眼引熱議。（圖／翻攝自《蔡淘貴跑廟會》臉書粉專）

台北市萬華區年度盛事青山王祭活動雖已順利落幕，但在活動結束後，一名在繞境隊伍中認真執行勤務的女警，卻意外成為社群媒體上的焦點。有網紅在當時捕捉到一名女警的執勤畫面，可見對方即使戴著口罩，亮麗的外型和專注的神情仍引來萬人朝聖點讚，讓網友不禁紛紛留言，「想被她逮捕」。

廟會網紅《蔡淘貴跑廟會》於10日在臉書粉絲專頁上傳了一段短片，影片顯示在青山王祭活動中，一名戴著口罩、堅守崗位的女警，在人潮中維持交通秩序。蔡淘貴發文感謝：「昨天的盛事動用了很多警力維持交通秩序！辛苦偉大的警察人員們」。

這段影片雖僅短短12秒且該名女警只露出一雙眼睛，但其亮麗的外型和認真執勤的模樣，立刻吸引了大量網友的目光，甚至迅速爆紅，截至今（17）日已累積超過1.5萬次按讚數，留言數更突破400則。

網友們紛紛留言讚嘆，「我有罪，逮補我」、「好美的警察呀」、「她的眼睛在偷笑，太可愛了」、「認真的女警最美」、「貴哥（蔡淘貴）的一貫風格，拍片必有妹」、「想自首」、「想要被女警追的感覺」、「別人家的警察總是不會讓人失望」。許多人除了表達對女警美貌的讚賞外，也向所有在活動期間辛苦維持秩序的警察人員表達敬意。

