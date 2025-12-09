青山王祭藝文紅壇10日暗訪遶境 西門町周邊交管一次看

結合艋舺青山宮獨具代表性「紅壇文化」的藝文紅壇活動即將於10日登場，由於其中為暗訪遶境隊伍將行經西門町，10日晚間將實施交通管制，為避免交通雍塞，北市民政局也呼籲民眾提前繞道。（北市民政局提供／丁上程台北傳真）

萬華艋舺青山宮一年一度的青山王祭持續進行當中，其中由北市府主辦，結合艋舺青山宮獨具代表性「紅壇文化」的藝文紅壇活動即將於10日登場，由於其中為暗訪遶境隊伍將行經西門町，10日晚間將實施交通管制，為避免交通雍塞，北市民政局也呼籲民眾提前繞道。

民政局指出，西門町周邊的交通管制，將於10日晚間7時起至10時實施交通管制，市區管制範圍成都路（中華路至西寧南路路段）、成都路／漢中街口管制往北、內江街／漢中街口提前管制往北、長沙街／漢中街口提前管制往北，管制期間請人車儘量繞行並遵從現場交通指揮。

此外，市區公車行駛路線也將有變動，將取消站點西門市場（成都）停靠，請搭乘民眾前往鄰近站點搭乘。民政局表示，站點西門市場（漢中）則不受管制影響，但約莫於晚間8時30分時，為配合遶境隊伍，管制漢中街往成都路公車行進，待遶境隊伍完成衝轎儀式後始開放車輛通行。

民政局說，機車停車格部分，漢中街（成都路至內江街）段管制時間內皆禁止停車；計程車臨時停車格則是中華路（成都路至峨眉街）段暫停使用；貨車臨時停車格則是成都路（中華路至西寧南路）及中華路（成都路至峨眉街）段管制時間內皆禁止停車，各停車格將於管制時間結束後開放使用。

