青山王祭電眼女警爆紅！本尊身分被起底 「無罩高清照曝光」網暴動

生活中心／許智超報導

一名女警在青山王祭值勤被捕捉，濃眉大眼引熱議。（圖／翻攝自蔡淘貴跑廟會 臉書粉專）

台北市萬華區年度盛事青山王祭活動已順利落幕，在活動舉辦的過程中，一名認真執行勤務的女警被網紅意外拍下並上傳網路，即使她戴著口罩，不過其亮麗外型和專業表現，立刻吸引萬名網友朝聖按讚。對此，就有眼尖的網友發現，其實該名女警早在許多北市警方的宣導影片中出現，而臺北波麗士日前也曝光她沒戴口罩的高清照片，讓網友看了瞬間戀愛，直呼「我看了10分鐘是正常的嗎？」

廟會網紅「蔡淘貴跑廟會」10日在臉書粉專PO出一段影片，從影片中可見，青山王祭活動中，一名戴著口罩、堅守崗位的女警在人潮中維持交通秩序，儘管她戴著口罩，仍難掩清新氣質，外型相當吸睛，短短12秒影片瞬間在社群引發熱議，也有眼尖的網友立刻認出這位女警的身分。

廣告 廣告

「臺北波麗士」IG分享該名女警的照片，且是沒戴口罩的版本。（圖／翻攝自臺北波麗士 IG）

據了解，該位女警畢業於警專，從事警職已經6年了，目前在萬華分局龍山派出所服務，不僅外型亮麗且擁有一雙大眼睛，經常被警局邀請參加拍攝宣導影片，像是11月時才拍攝了北市反詐騙宣傳影片。

「臺北波麗士」日前於IG發文感謝每一位在青山王祭辛苦執勤的警員，其中就有這名電眼女警的照片，而且是沒戴口罩的版本，貼文曝光後，吸引許多網友朝聖留言，「女警好正」、「龍山所的學姐，真的很正」、「我看第一張圖看了10分鐘是正常的嗎」、「辛苦了」。

更多三立新聞網報導

好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」

電扶梯會吃人？網瘋傳「第2塊板子」不能踩 專家曝真相

搭計程車！駕駛螢幕竟是「這畫面」 醫師驚：太令我欽佩

12月這天禁休！員工怒「不能請特休」 全場戰翻：會很痛苦

