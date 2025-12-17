青山王祭馬尾女警飄仙氣！ 網友驚豔「有戀愛感覺」

網友在臉書社團「蔡淘貴跑廟會」分享一段女警執勤影片引發熱議，短短12秒的畫面吸引上萬人按讚朝聖。影片中可見一名綁著馬尾、留著空氣劉海的女警正在環顧四周察看狀況，儘管戴著口罩僅露出雙眼，清秀的長相仍讓網友驚艷不已。

正妹女警。（圖／翻攝 蔡淘貴跑廟會臉書 ）

這段影片拍攝於台北市萬華區青山王祭活動結束後，該社團10日發布影片時特別感謝警方，表示青山王祭動用許多警力維持交通秩序，「辛苦偉大的警察人員們」。影片曝光後立刻在網路上引發討論，網友紛紛留言表示「好美的警察呀」、「廟會最精彩的風景就是她」、「看了都戀愛了」、「有愛的感覺」。

廣告 廣告

部分網友更透露曾與這名女警有過接觸，留言「這女警週一有來我店開勸導單」、「這樣轎班哥哥們都會很努力快速通過」、「好看，在地艋舺人要來追」，甚至有人開玩笑說「可以用紅單換Line嗎」、「現在很多女警都超漂亮」。也有網友認真表達感謝之意，留言「非常辛苦的警察大人」。

艋舺「青山王祭」又稱「艋舺大拜拜」，是萬華區重要的宗教盛會，起源於清朝年間迎請青山王消除瘟疫的傳統。每年農曆10月20日、21日分別於南、北萬華進行「暗訪」，青山王在黑夜中巡察、緝捕邪魔，22日則為盛大的「正日遶境」，慶祝青山王聖誕，當地會舉辦盛大的踩街活動。該祭典於2010年登錄為臺北市民俗文化資產，今年活動已於上週完美落幕。

此外，艋舺青山宮也會在每年靈安尊王聖誕前夕辦理一系列演唱會、音樂會及萬華大熱鬧市集活動，萬華區公所也會在遶境期間，舉辦走讀艋舺青山宮暗訪暨遶境活動、艋舺青山宮打卡換好禮、艋舺青山王祭艋舺公園藝文展演等活動。

延伸閱讀

影/比中樂透還難！台東魚市場母鯊肚內驚見活的「鯊魚寶寶」

港男肺癌第四期來台治療！雙和醫院「細胞療法」助緩解疼痛

雜草堆冒出「三指斷手」！網嚇：快報警 竟是電線搞烏龍