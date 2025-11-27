青山王祭 上曜等贈花車力挺

上曜集團董事長張祐銘（左二）、騏瑋董事長郭宏睿（左一）捐贈花車力挺青山宮一七０週年慶活動。（上曜提供）

記者林雪娟∕台南報導

台北萬華青山宮迎來一七０週年，青山王祭即日起展開系列活動，二十九日由北港媽祖駐駕萬華，揭開盛典序幕。上曜集團董事長張祐銘、騏瑋集團董事長郭宏睿、高利水產董事長洪美玲等企業領袖親臨共襄盛舉，並捐贈花車力挺活動，盛況媲美城市嘉年華。

信眾祈安之際，國際局勢卻波動加劇，總統賴清德宣布二０三０年前，國防預算將拉升至ＧＤＰ百分之五，並編列一點二五兆國防特別預算，引爆台股軍工題材全面加溫，甚至漲停，世紀民生也同步亮燈，市場資金湧動明顯。

廣告 廣告

張祐銘指出：「祈福國泰民安、和平是人民最大願望。」，當區域風險升高、周邊國家陸續提升軍備，台灣加速發展軍工技術，不是選項、而是必然。台灣無人機產業潛力十足，無論外銷或內需市場，都將迎來重大發展契機。

國防部將啟動史上最大規模商規無人機採購案，預算達五百億，未來標案將重新制定測試與量產標準，而率先量產的世紀民生，被市場視為最有可能啟動規模成長的軍工黑馬。世紀民生在沉浸式無人機、投遞式無人機，濱海監偵型無人機都已開發完成，無人船、無人潛艇也積極研發中，生產基地與產線也部署完成，並積極參與政府投標相關作業！

張祐銘指出，展望未來，將持續推進政府軍規標案、擴大跨國合作並加速布局商用、高附加價值應用市場，有信心成為全球高階無人機供應鏈重要成員，並在台灣載重型無人機市場，取得三成市占率。廟前祈福是文化傳承，軍工科技則是守護和平的底氣，張祐銘強調，世紀民生站上時代風口，以無人機技術為世界打造新防線。