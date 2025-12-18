青山王祭「仙氣女警」被神出！曾被封「警界黃霄雲」

生活中心／李明融報導

台北市萬華區青山王祭每年都吸引大批民眾共襄盛舉，今年有人發現，活動結束時一名戴著口罩的女警雖然只有露出眼部，但依舊仙氣逼人，短短12秒的影片吸引上萬名網友的目光，不少人直呼「想被抓」，事後這名女警的真實身分也被神出，她曾因有一雙大眼睛及亮麗外型，被封「警界黃霄雲」，11月時期更出演北市防詐宣傳影片，當時就有網友發現她的美貌，進而引發討論，目前在萬華分局龍山派出所服務。

青山王一名女警仙氣逼人，引發網友熱議。（圖／翻攝自蔡淘貴跑廟會 臉書）臉書社團「蔡淘貴跑廟會」10日發布一段短片，分享青山王祭有不少警察到場維持交通秩序，並表示「辛苦偉大的警察人員們」，而畫面中一名綁著馬尾、留著空氣瀏海的女警正在環顧四周察看狀況，儘管戴著口罩僅露出雙眼，短短12秒仙氣逼人吸引上萬人按讚，震驚不少網友，紛紛留言表示「廟會最精彩的風景就是她」、「看了都戀愛了」、「有愛的感覺」、「她的眼睛在偷笑」、「非常辛苦的警察大人」、「我想自首」。

「警界黃霄雲」11月時才受邀拍攝北市反詐騙宣傳影片，當時就一度掀起話題討論。（圖／翻攝自臺北波麗士 IG）

然而有眼尖網友馬上認出這名女警的真實身分，她在警界服務將邁入第6年，平時都在萬華分局龍山派出所服務，11月時才受邀拍攝北市反詐騙宣傳影片，當時就以詼諧且具教育意義的影片內容，獲得大批網友讚賞，此外，她也因為有一雙大眼睛，外型亮麗且酷似中國歌手「鐵肺蘿莉」黃霄雲，被封為「警界黃霄雲」，根據《中時新聞網》報導，這名女警較為低調，並未公開個人資訊，僅表示若有緣分，可能會在萬華街頭相遇，她還開玩笑表示「千萬別違規犯法」，還是可以看到她。

