青山王祭「正妹女警」12秒片爆紅！上萬網友朝聖封：廟會最精采風景

青山王祭「正妹女警」12秒片爆紅。圖／翻攝自蔡淘貴跑廟會臉書

台北市萬華區青山王祭又稱「艋舺大拜拜」，為當地重要的宗教盛會，每年總會吸引大批民眾共襄盛舉，活動已於上週完美落幕。然而，有眼尖網友捕捉到，在活動結束後有名美女警察認真執勤的模樣，戴著口罩僅露出眼部，卻難掩驚人美貌，短短12秒的影片吸引上萬網友朝聖按讚。

臉書社團「蔡淘貴跑廟會」10日發布一段影片，表示青山王祭動用許多警力維持交通秩序，「辛苦偉大的警察人員們」。畫面可見，一名長相清秀、綁著馬尾留著空氣劉海的女警，環顧四周察看狀況，雖然戴著口罩僅露出雙眼，不過仍難掩她的姿色。

短短12秒影片吸引上萬人按讚，紛紛表示「這女警週一有來我店開勸導單」、「等等，今天會在出現嗎」、「好美的警察呀」、「廟會最精彩的風景就是她」、「她的眼睛在偷笑」、「有愛的感覺」、「貴哥可以用紅單換Line嗎」、「非常辛苦的警察大人」、「我想自首」。

不過也有網友替女警感到心疼，表示各種活動、廟會等不應該動用警察，「承辦單位應該要自己想辦法指揮交通吧」。

艋舺「青山王祭」是什麼？

「艋舺青山宮暗訪暨遶境」俗稱「艋舺大拜拜」，起源於清朝年間迎請青山王消除瘟疫的傳統，每年農曆10月20、21日分別於南、北萬華進行「暗訪」，青山王在黑夜中巡察、緝捕邪魔，22日則為盛大的「正日遶境」，慶祝青山王聖誕，當地會舉辦盛大的踩街活動，於2010年登錄為臺北市民俗文化資產。

艋舺青山王祭。圖／翻攝自艋舺青山宮靈安尊王臉書

此外，艋舺青山宮也會在每年靈安尊王聖誕前夕辦理一系列演唱會、音樂會及萬華大熱鬧市集活動，萬華區公所也會在遶境期間，舉辦走讀艋舺青山宮暗訪暨遶境活動、艋舺青山宮打卡換好禮、艋舺青山王祭艋舺公園藝文展演等活動。



