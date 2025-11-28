青山王祭11／29登場 蔣萬安萬華接駕北港媽祖 周邊交管出爐

2025青山王文化季，北港媽祖北上贊境遶境活動將在29日舉行，台北市長蔣萬安將親自至萬華火車站接駕，轄區萬華警分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，將分時段規劃局部交通管制及車輛改道動線，提醒用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。

警方公布繞境隊伍路線圖。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

交通管制措施：

（一）10時起至14時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.康定路（艋舺大道至和平西路），彈性管制北往南車道，並調撥南往北一車道；視狀況擴大管制南北雙向車道。

2.「康定路、艋舺大道口」時段性彈性管制車輛往北，建議改道西園路、和平西路。

3.「康定路、和平西路口」時段性彈性管制車輛往南，建議改道西園路或和平西路。

（二）11時起至13時止及16時起至19時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

2.「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

3.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，建議車輛改道長沙街往東，西園路往北。

4.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

警方公布交通管制範圍圖。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

（三）13時起至18時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

2. 「西園路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

（四）實施彈性交通管制範圍：和平西路三段、雙園街、艋舺大道（均含）以北，環河南路一段、環河南路二段、桂林路246巷（均含）以東，康定路、西園路二段（均含）以西，貴陽街二段（含）以南。

遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動的民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運（龍山寺站、西門站）前往；駕車行經活動區域範圍（萬華區），配合勤務人員指揮疏導，共同維護交通安全秩序與順暢。

