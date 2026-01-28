青山王身上的秘密 居然在170周年的現場大公開!?

節目中心／綜合報導

2025為170周年的青山王祭，艋舺青山宮這次不只邀請六大宮廟來聯合贊境之外，更甚至為了答謝各地信眾的支持與愛護，讓青山王身上的秘密首度大公開!!!!

（艋舺青山宮青山王祭盛況／寶島神很大提供）

不只如此，擁有百年歷史的四大軒社-義英社，范謝將軍背後包袱的秘密也是首度揭曉，讓身為主持人的曾甜跟賈斯汀驚訝連連，原來義英社范謝將軍獨有的傳統包袱，原來裡面暗藏的居然是這個!!!???

（義英社范謝將軍背後包袱大公開／寶島神很大提供）

值東爐主居然是信耶穌!?但他為什麼會成為青山王的值東爐主呢？副爐主的背景深不可測!?居然可以將副爐主壇成為全台的指標!!??讓整個170周年的青山王祭推向國際???

（曾甜賈斯汀訪問乙巳年青山王值東爐主／寶島神很大提供）

到底這次的青山王祭有哪些厲害非看不可的內容，全都在1/28(三) 晚間10:15三立台灣台29頻道的【寶島神很大】，絕對不能錯過!!!!

