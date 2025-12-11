青山王遶境重頭戲「衝轎」！ 經龍山寺等4宮廟速通過

台北市 / 綜合報導

青山王祭盛大的遶境活動來到第三天，中午青山王起駕加入隊伍，您發現了嗎，青山王遶境經過特定宮廟，像是知名的龍山寺，神轎除了會關燈還會低調而且快速通過。實際上這是青山王祭特有的習俗，就稱為「衝轎」。不過為什麼不像其他宮廟，與裡頭的神明交流，帶您來看。

轎班扛起青山王的神轎向前衝刺，仔細看他們經過台北天后宮，神轎怎麼暗摸摸，就連經過龍山寺，青山王同樣沒有停留快速離去，其實這不是「王不見王」，而是青山王祭特有的衝轎文化，台灣小姐邱怡澍Joyce說：「神轎也會趕快通過，並且不要太喧嘩，這是為了對不同的神明表示尊重。」

台灣小姐Joyce，對於宮廟文化特別有研究，10日晚上主持活動，以英文介紹台灣信仰，我們也實際找到她本人來分享，台灣小姐邱怡澍Joyce說：「其他廟當然有各自的擁護者，你就想像如果每一次遶境的時候，青山王的神轎都這樣鑼鼓喧天，大搖大擺地經過其他文化背景的人的廟前面，你想像他們可能會心裡不太舒服，會覺得祢是不是在挑釁我。」

原來青山王是惠安人的守護神，而在過去的歷史中械鬥頻傳，因此青山王繞境經過其他族群的宮廟，就會特別低調，包括龍山寺艋舺清水巖祖師廟，還有艋舺集義宮跟台北天后宮，透過關燈並快速通過，表示對於不同文化的尊重，演變至今成了傳統許多信徒也為此而來。

鞭炮聲響徹雲霄，煙霧中逐漸出現的正是八將團，他們畫著紅綠色臉譜，還有凶狠獠牙，展現威嚴與肅殺的氣氛，山宮八將團團長高玉峰說：「他每年只於青山宮遶境的三天，就是農曆的10月20，21，22(日)，三天來護駕。」八降團跟八家將可不同，他們擔任青山王的貼身駕前護衛，得保護青山王出巡安全，年度青山王祭不只為了熱鬧，更是讓傳統文化再次走上街頭。

