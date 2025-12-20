青山茶冬季優良茶頒獎 青農莊佩君拿下烏龍與新品種組雙料特等





南投市農會多年來舉辦青山茶優良茶競賽，都獲得好評，今年冬季優良茶評審烏龍組與新品種組特等獎均由莊佩君獲得，另獲多項頭等至參等，又是今年最大贏家。評審強調在氣候變化下，製茶較難以掌控，冬茶水分含量略低，提升烘焙難度。不過多數仍維持水準以上，市農會歡迎大眾來南投旅遊選購好茶。

青山茶冬季優良茶頒獎20日上午於八卦山微熱山丘村民市集舉辦，南投市農會理事長藍獻謀主持，縣府農業處長蘇瑞祥出席，並頒發縣長賀匾予勇奪烏龍茶組及新品種組雙料特等獎得主莊佩君。南投市長張嘉哲、縣議員蔡宗智、張婉慈、農業部茶改場分場長黃正宗、評審簡靖華及多位市代、里長到場觀禮，立委游顥服務處、縣議員林儒暘服務處都派員參與。

廣告 廣告

張議員張市長為頭等頒獎。（記者扶小萍攝）





蘇處長表示，近年來在縣府及農會輔導，茶農透過茶園管理及技術、研發的精進改良下，賦予青山茶更佳的風味及特色，日益受到愛茶人士的青睞，在每年南投世界茶業博覽會中成果亮眼。

村民市集裡湧進許多遊客。（記者扶小萍攝）





蘇處長表示，本次競賽在農業部農糧署茶及飲料作物改良場的輔導下，參賽的茶農全部納入農產品可追蹤系統QR-code，並配合政府政策進行茶葉農藥抽檢及導入產地抽檢，以茶及飲料作物改良場所建立判別國產和非國產(境外)茶葉的鑑別技術，以多重元素分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定等資料庫所建立烏龍茶產地鑑別技術進行綜合研判。

南投市農會輔導在地食育樂活活動豐富。（記者扶小萍攝）









透過競賽活動提高茶農製茶技術及茶葉附加價值並維護茶農及消費者權益，輔導生產高品質茶葉，建立分級包裝與良好制度，提高本縣茶葉知名度，增進茶農收益，並落實優良烏龍茶安全高品質的理念。

評審簡靖華表示，冬茶生長期間降雨量偏低，茶芽生長速度較慢且不均，採收期稍有延遲且部分減產；冬茶產製期間多為晴朗天氣，有利於製茶過程中茶菁萎凋及發酵進行，對於冬茶香氣及滋味表現有正面加分效果。此次參賽茶樣經評審後進入參等以上得獎茶樣仍維持冬季青山茶品質，烏龍組及新品種組特等獎皆由莊佩君贏得。

烏龍組特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃略帶琥珀，澄清明亮，香氣醇和烘焙度適中，滋味甘醇飽滿有餘韻；新品種特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃清澈，烘焙適中帶有濃郁的花果甜香，茶湯滋味甘甜鮮爽有活性，皆維持青山茶冬茶特色風味。

南投市農會指出，114年南投青山茶冬茶比賽，分新品種組及烏龍組，新品種組48件、烏龍組71件，特等獎均由青農莊佩君奪得。村民市集展售著在地的水果農產，吸引許多外地遊客選購。

更多新聞推薦

● 防範模仿效應 桃園機捷全面升級維安、霹靂小組進駐戒備