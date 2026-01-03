青峰中國開唱「遭主辦威脅」！5大罪狀一次看

娛樂中心／綜合報導



過去多年來，許多台灣藝人紛紛前往中國發展，但成績通常兩樣情，甚至可能出現資方出包，讓藝人超無言的情形。而在近日，蘇打綠主唱青峰就前往中國擔任演唱會嘉賓，沒想到主辦單位不僅口氣態度差，還出口威脅，讓他氣得直接列出「5大罪狀」，憤怒寫下「把主辦寫進死亡筆記本」。





蘇打綠主唱青峰前往中國開唱，卻遇到超雷主辦單位。（圖／翻攝自IG ＠imqingfeng）





青峰2日透過IG發文，透露近日去前輩齊豫在杭州的《豫·見》演唱會當嘉賓，本來這次跨年是想自己在家裡安享跨年的，但收到邀約後，還是一口答應了對方。不過，身為特別嘉賓的他，本來是要給現場觀眾一個驚喜，沒想到主辦單位卻在直播售票時直接公布。

身為特別嘉賓的青峰，本來是要給現場觀眾一個驚喜，沒想到主辦單位卻直接公布。（圖／翻攝自IG ＠imqingfeng）





隨後主辦單位更是直接在網路上隨便拿一張青峰的照片當宣傳，且青峰透露，主辦單位聯絡人態度極差，甚至出言威脅，讓他無奈表示，「嚇得我方什麼資料都不敢再提供，只好自己訂飯店機票……真的心疼齊姊承受更多」。

青峰透露，主辦單位聯絡人態度極差，甚至出言威脅。（圖／翻攝自IG ＠imqingfeng）





另外，在演唱會結束後，青峰這邊卻沒有拿到任何合照可以使用，一問之下主辦方則告知「一張好的合照都沒有拍到」，因此即便自己順利完成表演，但卻沒任何一張照片能向粉絲分享，並在文末標記「把主辦寫進死亡筆記本」。

青峰在文末標記「把主辦寫進死亡筆記本」，表達不滿。（圖／翻攝自IG ＠imqingfeng）





文章出爐後，不少網友紛紛替青峰抱不平，「好荒唐⋯⋯世界上什麼主辦都有」、「好喜歡這種文，壞事就該講出來給大家知道」、「這主辦真的很不人道！」、「這主辦從此寫進黑名單加死亡筆記！」、「這種主辦雷到不行啊，好可怕！」、「這種主辦就再也不見吧」、「謝謝青峰揭穿商人的醜惡嘴臉」。













