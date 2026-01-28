青峰休1年長假遭5算命師力阻 嗆聲「跟命運對著幹」

「蘇打綠」出席《6人行不行》發布會，吳青峰（右三）放話放長假。魚丁糸有限公司提供



「蘇打綠」今（1╱28）合體出席全新團體實境綜藝《6人行不行》發布會，吳青峰體驗到萬華地下街、首爾算命，當他表示要休1年長假時，「我從第1攤算到第10攤，他們6個有5個說我不能夠休息，我就決定要跟命運對著幹」。還笑說：「唯一支持我的老師我覺得他最準，他說我可以休息10年。」

青峰說，唯一支持他休息的算命老師告訴他50歲後會走10年大運，「我說我要50 歲紅到60歲？他說對，我說我是不是可以休息到50歲？他說可以、支持我」。不過他卻被首爾薩滿老師臭罵，「他差點就罵髒話，他覺得我很荒謬，因為他不知道我們是誰，我就很認真跟他說，其實我已經43歲了，你讓我休息一下不行嗎」？雖然大部分算命老師都不贊成他休長假，但他說：「我就是你講你的我聽我的，自己掌握自己的命運比較重要。」

《6人行不行》首次以「6人分頭行動」為核心的實境企劃，每位團員各自挑戰一項截然不同的任務，預告片中馨儀相親、阿福美食吃播、小威到大阪紅燈區進行祕密任務、青峰算命從象棋到薩滿算好算滿、家凱與阿龔紛紛變裝PK，而且拍攝期間彼此完全保密，誰也不知道其他人在外面到底「搞了什麼」。

團員們笑說一開始只是拍好玩的，沒想到鬼點子越滾越多，甚至有幾集還不小心發展成跨國拍攝企劃，邊玩邊做、全數自掏腰包，過程一度像是「把錢丟進水裡」，《6人行不行》2月27日起在遠傳friDay影音首播，每周五、六各更新1集，後續也將於TVBS播出。

