青峰去杭州當齊豫演唱會嘉賓 爆遭聯絡人威脅恐嚇

跨年期間的檔期、活動安排一向是藝人的大事，43歲金曲歌王吳青峰昨(2日)透露，原本這次跨年想在家裡安靜度過，但前輩齊豫開口邀請他參加杭州演唱會嘉賓，他也決定同行，沒想到遇到「奇葩」的主辦方，起先說好要成為當秘密嘉賓，卻在直播售票時就破哏，還在網上隨便拿了一張青峰的照片當作「官宣」，「聯絡人態度極差甚至出言威脅，嚇得我方什麼資料都不敢再提供只好自己訂飯店機票」，讓人相當傻眼。

青峰昨在IG曬出一張自己的獨照，照片中他吃著東西，表情無奈，分享日前跨年到杭州當齊豫「豫·見」表演嘉賓，沒想到遇到大開眼界的事情，不僅神秘嘉賓的身分被主辦單位提前公開，還亂用照片，最扯的是主辦方聯絡人態度差、出言恐嚇威脅，讓青峰方面不敢再提供資料，只好摸摸鼻子自己訂機票、飯店前往參與。

廣告 廣告

好笑的是，青峰最後只能曬出自己獨照，「因為主辦告訴我方『一張好的合照都沒有拍到』，所以我沒有照片可以跟你們分享，哈哈哈哈」，雖然主辦單位很扯，青峰還是很開心跟齊豫合唱到〈幸福〉、〈一念之間−在水中〉，還有他最喜歡的〈夢田〉，「那首影響我對合唱合聲極其巨大的作品，我自己、跟其他人都唱過，可以跟齊姊二重唱真的是太開心了！」

最後，青峰話鋒一轉，笑說：「這應該是最特別的跨年，因為我們在十點倒數！哈哈，太有趣了。齊姊妳要是被綁架妳就眨眨眼」，並坦言自己只去一晚就感覺很差，「真的心疼齊姊承受更多」，並打趣說要「把主辦寫進死亡筆記本」。網友回應：「好荒唐...世界上什麼主辦都有」、「有時候不完美的演出，反而最印象深刻」、「這主辦真的很不人道！青峰沒事的！齊豫姐也辛苦了」、「這種主辦雷到不行啊，好可怕！」。

更多中時新聞網報導

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

aMEI自掏腰包唱好唱滿被讚跨年晚會天花板

曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技