青峰宣布放假1年！遭薩滿臭罵 還算出一路紅到60歲
〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠推出全新團體實境綜藝節目《6人行不行》，今天6位團員合體出席記者會，主唱青峰宣布要放長假，就連被命理師臭罵仍沒有改變的想法，受訪笑說：「可能會放一整年喔。」團員今年將各自活動，小威說：「前兩年都在跑巡演，比較少跟家人相聚。」打算趁這段時間回歸家庭生活。
青峰在下月要推出的實境節目中，拍攝了命理單元的題材，打趣根本就像是「開運鑑定團」。有趣的是，他總共找了6位命理師，其中有5位都勸他不要放長假，當中還有來自韓國的薩滿「臭罵」他，認為他還年輕為什麼急著想要休息。
對此，青峰笑說：「其實我已經43歲了，讓我休息一下不行嗎？」他笑說：「你講你的我做我的，自己掌握自己的命運比較重要，我就跟命運『對著幹』。」其中只有一位命理師贊成他休假的想法，還稱他50歲還會走10年大運，可以一路紅到60歲。
蘇打綠下月除了推出團綜，公開活動還有2月28日在香港舉辦的「王菀之 x 蘇打綠 LIVE IN HONG KONG」慈善音樂會，這場公益演唱會活動扣除必要成本，門票所得後將全數捐作公益。
