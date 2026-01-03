青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本

娛樂中心／朱祖儀報導

青峰去齊豫演唱會當嘉賓，遇到超扯主辦單位。（圖／翻攝自青峰IG ）

蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」

青峰在IG發文指出，本來跨年想要在家裡好好度過，不過受到齊豫邀約，二話不說就答應當對方演唱會嘉賓。不過他與主辦單位對接過程，卻發生許多傻眼狀況。

青峰透露，一開始說好他當嘉賓這件事是驚喜，沒想到主辦單位卻讓直播主先行在直播售票時公布，接著隨便在網路下載一張他的照片，就在官方公告此事，聯絡人態度也很差，甚至出言威脅他，「嚇得我方什麼資料都不敢再提供只好自己訂飯店機票……真的心疼齊姊承受更多。」

廣告 廣告

青峰表示，更傻眼的是，自己去齊豫演唱會當嘉賓後，卻沒有合照可以使用，「因為主辦告訴我方『一張好的合照都沒有拍到』，所以我沒有照片可以跟你們分享，哈哈哈哈……這主辦也是讓我大開眼界了。」他也不改直率本性，直接在文中寫道，「齊姊妳要是被綁架妳就眨眨眼」、「把主辦寫進死亡筆記本。」

青峰透露，遭到主辦單位威脅。（圖／翻攝自青峰臉書）

雖然主辦單位讓青峰很無言，但在跨年演唱會上和齊豫合唱〈幸福〉、〈一念之間−在水中〉、（……棕髮少女），他還特別選了〈最好的事〉，都讓他在演唱過程中很開心。他也說雖然自己當時感冒，但還是很感謝齊豫和他一起合唱，齊豫還鼓勵，「有瑕疵才是完美！」青峰文末也祈願，感冒及碰到該主辦單位已經把他的壞運都用完了，和大家一起送走2025年。

不少人都看傻表示，「好荒唐…世界上什麼主辦都有」、「這種主辦雷到不行啊，好可怕！2026年快樂啦～新的一年有好運都來」、「把不好的都留在2025，2026會更好的」，五月天主唱阿信也浮出水面，表示「新年順心 一切平安。」

更多三立新聞網報導

A-Lin台東飆唱！鏡頭狂拍「1帥哥」神似王陽明 身分曝光全場驚呆

曹西平昔自爆日賺8萬！在東區、泰國置產 出道43年身家成謎

朱孝天開戰F3、阿信翻車！陸律師曝「最慘下場」：嚴重恐行政拘留

A-Lin沒在怕！台上預約「每年跨年」 喊話縣長：麻煩預算的部分…

