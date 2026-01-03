青峰杭州抱病當嘉賓驚爆「被威脅」 心疼齊豫：妳要是被綁架就眨眨眼

青峰無奈沒演出照可以分享。翻攝imqingfeng IG



吳青峰12月31日到杭州擔任齊豫「豫．見」特年特別場演唱會嘉賓，昨（1╱2）深夜卻在IG透露被主辦方聯絡人「出言威脅」，還說這應該是最特別的跨年，「因為我們在10點倒數！哈哈，太有趣了」。並喊話：「齊姊妳要是被綁架妳就眨眨眼。」最後心有餘悸地表示要把主辦「寫進死亡筆記本」。

原本跨年想在家度過的青峰因齊豫開口邀約還是決定「千里相隨」，對於只分享自己的獨照，他驚爆：「因為主辦告訴我方『1張好的合照都沒有拍到』，所以我沒有照片可以跟你們分享，哈哈哈哈……這主辦也是讓我大開眼界了。從一開始明明說好嘉賓是驚喜，卻突然讓直播主在直播售票直接公布，後來更隨便在網路上抓1張我的照片官方宣布，聯絡人態度極差甚至出言威脅，嚇得我方什麼資料都不敢再提供只好自己訂飯店機票……真的心疼齊姊承受更多。」

撇開不開心，青峰也分享與齊豫合唱〈幸福〉、〈一念之間−在水中〉、（……棕髮少女）之外，還選了林憶蓮的〈最好的事〉，「延續上次跨年時分的女巫店，好適合這時候唱」！他說除了中段出現外，齊豫還希望ending時他可以再上台合唱2首，「她提議加唱〈一念之間−在空中〉很適合當演唱會加上跨年的開心收尾，以及〈夢田〉！天啊是〈夢田〉欸，那首影響我對合唱合聲極其巨大的作品，我自己、跟其他人都唱過，可以跟齊姊二重唱真的是太開心了」！

不過青峰透露自己是抱病上場，「可惜這次我感冒了，躲過了1年沒躲過最後，難得跟齊姊二重唱〈夢田〉卻沒唱太好，最後更晃神頻頻出錯，但就像我當天說的，常常演出都教會我很多事，渴望晴朗的黃昏卻迎來雨天，可在其中也是我最愛的灰色；即便感冒了，齊姊還是願意讓我來唱，還有那麼多人聽，很勵志啊！齊姊說，有瑕疵才是完美！總之主辦加上感冒希望已經把我的壞運用完了」！

