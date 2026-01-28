青峰算命不信邪！5位算命師反對也沒用 硬要「對著幹」休假1年

蘇打綠28日出席團體綜藝《6人行不行》發布會，青峰找了6位算命師，其中有5位都不贊成他要休假1年。董孟航攝

蘇打綠28日出席團體綜藝《6人行不行》發布會，6位團員面對戀愛實境、美食吃播、自助旅行、PK 對決、算命玄學等各種南轅北轍的挑戰。除了馨儀去相親1打5被虧是拍戀綜（戀愛綜藝節目），青峰也在發布會上投下震撼彈，表示今年可能會放一整年的年假。

他透露自己在節目單元一口氣問了6個命理老師，沒想到在他表示要休一整年的年假時，其中有5個老師都說他不可以休息。青峰霸氣表示：「我就要跟命運對著幹，唯一一個老師說我可以休息10年。」

5位命理師勸阻沒用！青峰硬要「與命運對著幹」 宣布2026休假一整年

《6人行不行》是蘇打綠首次「六人分頭行動」的團體實境企劃，青峰笑說去萬華地下街各種算命方式都有，可以從頭算到尾。他甚至還跑到韓國去找薩滿老師，提到自己想休息，算命老師大喊「安堆」（不行），得知青峰已經43歲也不敢置信，青峰笑說：「這就是台灣男團，這麼老還要賺錢。」

6個算命老師聽到青峰想休息，只有一個表示同意，說青峰50歲會開始走大運10年，所以現在可以休息，不過青峰表示他還是相信「自己掌握自己命運」，表示自己就是到「對著幹」，堅持休息一整年的心意已決。不過他在228當天仍會出席一場慈善演唱會，笑稱慈善演出不算工作。

青峰經過兩年馬不停蹄的演出，希望今年可以放假一年。董孟航攝

小威闖日本紅燈區！團綜內容尺度大開 蘇打綠預告228慈善唱

此次蘇打綠團綜內容包羅萬象，團員們笑說主題非常多樣，不僅有青峰的命理探討與馨儀的戀愛實境，團長阿福則是「自肥」選擇最輕鬆的吃播，鼓手小威更是帶領觀眾探詢日本的紅燈區文化。

小威被問到有沒有進去風俗店開眼界，已婚小威連忙撇清，「李伯恩有把攝影機架在背包上從頭拍到尾，我沒有去。」還表示大阪西城區的物價超級便宜，一個便當只要日圓280元，「生活百貨雜貨都很便宜，我有幫媽媽買牙膏。」家凱的實境主題眾人皆認只有他能挑戰，不僅是極限運動，還要變裝跟路人搭訕，恥度超高！」

《6人行不行》將於 2 月 27 日起在遠傳 friDay 影音獨家首播，每週五、六各更新一集，後續也將於 TVBS 播出。

蘇打綠挑戰團綜節目《6人行不行》開啟互相吐槽模式。董孟航攝



