青峰要放假跟命運對著幹

蘇打綠28日舉辦發布會，宣布推出全新團體實境綜藝《6人行不行》，是他們首次以「6人分頭行動」為核心的實境企劃，豈料昨活動進行到一半，貝斯手馨儀身體不適，還緊急到後台嘔吐、休息，隨後仍上台繼續跟團員們一起進行活動，十分敬業。馨儀昨表示有吐出一堆水，肚子仍有陣痛，一收工馬上去看醫生，恢單近1年的她也澄清沒有懷孕，請大家放心。

馨儀也提到身體平時很健康，只是昨突然不舒服，幽默說：「但我沒有好消息，也不是看婦產科。」她近來天天陪小孩出去玩，帶孩子去博物館、公園等行程，被小孩操壞了，「孩子放寒假，除了工作，就是每天要安排孩子的行程，我每天要想他們要幹嘛，累死我了。」

談到拍攝實境綜藝的過程，馨儀是挑戰戀愛實境，還被青峰封為「人間獵豹」，她在節目中1打5，跟5個不同男生「相親」，馨儀憶起相親時滿尷尬，最後反而像是那5個男生之間的聯誼，跟男方還有聯絡？馨儀賣關子說：「到時看了就知道。」

昨釋出預告片裡，看到阿福美食吃播，小威到大阪紅燈區進行祕密任務，青峰算命從象棋到薩滿算好算滿。青峰笑說，有去體驗萬華區命理地下街、首爾的薩滿等6個不同算命老師，卻有5個算命老師都叫他不要休息，「我就決定跟命運對著幹，反正你說你的、我做我的，我自己掌握我的命運」，還補充說，唯一支持他休息的算命老師，斷言他50歲開始走大運。蘇打綠將在2月28日於香港與好友王菀之舉辦慈善演唱會，接下來將開始準備練團。