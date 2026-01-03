青峰赴中開唱遭威脅 怒揭主辦方「五大離譜行徑」

生活中心／綜合報導

蘇打綠主唱「青峰」在跨年當天，獲邀前往中國擔任資深歌手齊豫的演唱會嘉賓，沒想到卻遇上讓他大開眼界的主辦單位，包含暴雷嘉賓，還揚言威脅青峰團隊，讓他無奈寫下主辦單位的五大離譜行徑，青鋒還開玩笑，說自己已經將主辦方列入死亡筆記本。

歌手齊豫：「謝謝青峰和我們一起跨年，祝福你們在新的一年裡面，心想事成身體健康。」

蘇打綠主唱青峰在跨年當天，受邀前往中國擔任歌手齊豫的特別嘉賓，一連帶來好幾首，讓粉絲大飽耳福。

歌曲《夢田》：「每個人心裡一畝一畝田，每個人心裡一個一個夢。」





和齊豫兩人手牽著手展現好交情，不過青峰回台後在社群發文，氣的列出主辦單位五大惡狀，包含一開始說好嘉賓是驚喜，沒想到主辦方在直播時突然宣布特別嘉賓，甚至還在網路上隨便抓張照片使用，在表演結束後青峰想要取得合照，主辦方一句一張好的合照都沒拍到，讓他大開眼界，聯絡人態度極差甚至還出言威脅，嚇得青峰團隊最終連飯店機票都是自掏腰包，但讓他更無奈的是這個。





歌手齊豫vs.歌手吳青峰：「五四三二一，新年快樂。」

跨年演唱會竟在10點就開始倒數，青峰無奈寫下已經把主辦寫進死亡筆記本，意外釣出五月天主唱阿信留言回覆，新年順心一切平安，青峰這回前往中國演出，卻遇上主辦方超離譜行徑，貼文一出也讓粉絲相當心疼。

