青島二館再傳立委涉案 "風水"疑雲再起 命理師:影響磁場

無黨籍立委高金素梅涉案，位於青島二館的辦公室遭搜索，曾待過青島二館的立委狀況頻傳，包括前立委張川田任內過世、林惠官卸任後隔年過世，吳育昇與高嘉瑜兩位立委都連任失利，命理師分析，二館虎邊遭高樓壓制，虎抬頭傷人，大門三扇長條型窗戶宛如三炷香，引發病痛纏身磁場。

無黨籍立委高金素梅，位於青島二館的辦公室遭檢調搜索，讓委員人數最少、距離立院最遠的青島二館，風水成為焦點。





無黨籍高金素梅涉案遭搜索，讓立法院青島二館風水成為焦點。（圖／民視新聞）

命理師分析，青島二館高度僅有兩層樓，由內往外看，右邊虎邊被疾管署高樓壓制，二樓窗戶三扇長條型窗戶，宛如頭上插三炷香，大門口對的方向也有問題。

命理師楊登嵙：「大門口正對兩棟大樓間的夾縫，形成衝煞引發更嚴重的官訟是非，身體不好開刀，大門正上方有三個長條形的窗戶，像在頭上插了三炷香拜拜，引發犧牲奉獻病痛纏身的磁場。」





無黨籍高金素梅涉案遭搜索，讓立法院青島二館風水成為焦點。（圖／民視新聞）





青島二館傳出風水魔咒，也因為這裡的立委頻頻出狀況，2006年民進黨立委張川田，任內積勞成疾過世，親民黨立委林惠官2008年卸任，隔年因病過世，此外吳育昇與高嘉瑜兩位藍綠立委，也相繼連任失利，傳出不少立委因此搬離，包括國民黨的柯志恩與傅崐萁，辦公室都轉到中興大樓，黃捷也因洪申翰轉任勞動部長，搬到他位於一館的辦公室，二館留給遞補的王義川，但風水之說也不是人人信。

立委（民）王義川：「在一樓有大片的窗戶，外面是大片草地整個通風其實都很好，並沒有感受到這裡頭有什麼壓迫感，立法院三棟研究會館都各有傳說，我是覺得還好沒有感覺在那裡工作，有什麼樣的不好。」

前立委（民）高嘉瑜：「林奕華也去當副市長，然後陳玉珍也在我們青島二館，人家現在要去選縣長了，落選這件事情，當然不管在哪裡都會有這件事情，所以我覺得不需要穿鑿附會，那自己的努力才是最重要。」

原本就有許多鄉野傳說的青島二館，這回再因高金素梅涉案，成為媒體焦點。

