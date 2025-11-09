青島商會新會長 許月接棒

青島總商會新任會長許月表示，商會擔當中美兩地商業文化橋樑，希望未來能帶領青島總商會蓬勃發展。（記者張宏／攝影）

美國青島總商會7日在聖蓋博舉辦兩周年慶典和會長換屆活動，會長劉銘交棒給新會長許月，現場數百來賓共同見證。許月表示，商會不僅連接鄉情，也有擔當中美兩地商業文化橋樑作用，希望未來能帶領青島總商會蓬勃發展。

卸任會長劉銘表示，過去兩年商會取得一些成績，但未來仍需努力。新一屆領導團隊充滿朝氣，希望繼續得到大家支持，把商會辦得越來越好。

新任會長許月表示，她接任會長，深感責任重大，未來會帶領團隊，加強會員間的聯繫，向老會長請教，做好會務工作，並希望各僑團支持，攜手共進。

美華聯主席張勇表示，青島總商會是美國華人社團聯合會的重要成員之一，希望未來在新團隊帶領下，凝聚僑心匯集僑力，發揮更大作用。

現場表演節目，有華人二代用中文朗誦詩歌「青島」，為活動劃下圓滿句號。

加州眾議員方樹強、聖蓋博市議員吳程遠、核桃市副市長伍立倫、美華聯理事長江風年、監事長趙林、執行長林連連、美華總榮譽會長熊文勝、華埠大聯盟主席馬樹榮、粵港澳大灣區總商會會長林達堅、內蒙古總商會會長于忠霞等出席。

