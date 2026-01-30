青年世代力挺護理專業 鄧巧佩拚鳳山初選獲黃捷、鄭孟洳背書

民進黨高雄市鳳山區市議員參選人鄧巧佩，近日與黨內最年輕的高雄市議員鄭孟洳一同站上街頭，在澄清路與九如路口向市民拜票。繼立法委員黃捷公開推薦後，鄭孟洳現身力挺，展現民進黨青年世代對護理專業人才投入地方政治的高度肯定與支持。

↑圖說：高雄市鳳山區市議員參選人鄧巧佩(左)，與民進黨高雄最年輕的市議員鄭孟洳(右)，一起在澄清路與九如路口向市民拜票。（圖片來源：鄧巧佩提供）

鄭孟洳表示，她與黃捷同為黨內年輕世代代表，亦同時擔任民進黨青年局副局長，兩人皆看重鄧巧佩多年擔任幕僚所累積的沉穩實務經驗。她指出，鄧巧佩具備護理師背景，具備細膩觀察與高度同理心，正是議會在推動長照與婦幼政策時不可或缺的專業力量，能有效補足制度中容易被忽略的環節。

廣告 廣告

鄧巧佩現任黃捷立委服務處執行長，長期深耕基層、熟稔公共事務。黃捷先前陪同掃街、掃市場時也曾推薦指出，鄧巧佩是一名「總是在制度裡替民眾多想一步」的幕僚，面對困難勇於承擔，具備實務與政策並重的特質，是鳳山難得的即戰力人選。

↑圖說：鄭孟洳(右)表示巧佩(左)具備護理師背景，這種細緻入微的特質是議會最需要的，她能精準發現長照與婦幼政策的死角。（圖片來源：鄧巧佩提供）

鄧巧佩表示，護理專業的訓練讓她在第一線看見民眾需求，也培養了關懷社會與精準執行的能力。她期盼能將這份專業帶進議會，推動更完善的長照政策、保障婦幼權益，並回應多元文化需求，健全鳳山的生活照護網絡。

面對三月即將登場的民進黨內初選，鄧巧佩展現全力以赴的決心，並懇請鳳山鄉親在電話民調中給予支持，讓具備護理專業與基層經驗的新世代力量進入議會，為市民生活品質嚴格把關。

更多品觀點報導

高市助學計畫30年不間斷 公私協力扶持弱勢學子安心就學

迎冬日遊樂園商機 高雄飯店業者推親子住房與高空餐飲雙優惠

