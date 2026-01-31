青年事務局外牆整修惹議 議員批市府未顧美感

民進黨籍市議員黃瓊慧在社群平台發文譏諷表示，「嗚嗚嗚！怎麼變這樣……超越華國美學，可能是小畫家弄出來的！」圖：翻攝自黃瓊慧Threads

桃園市政府青年事務局行政大樓近期進行外牆整修工程，卻因完工後外觀設計引發爭議。多名市議員指出，該案原為改善外牆磁磚剝落、壁癌與漏水問題，經市議會審議通過預算，分別於今年與明年各編列新台幣900萬元，總經費約1,800萬元，未料施工成果曝光後，卻被質疑未兼顧美感，引發民眾與議員熱議。

民進黨籍市議員黃瓊慧在社群平台發文譏諷表示，「嗚嗚嗚！怎麼變這樣……超越華國美學，可能是小畫家弄出來的！」並指出不少民眾經過現場都感到錯愕。據了解，青年事務局行政大樓外牆工程於2025年4月10日開工，預計至10月完工，地點位於中壢區環北路390 號。

黃瓊慧進一步提到，桃園市青年事務局這半年多來一直在做外牆的整修，每次經過都在搭鷹架，如今拆掉鷹架之後，引發路過的市民朋友一陣討論，大家對於外觀的評價褒貶不一，大部分的市民覺得顏色太跳，而且很醜，這種改善也沒有變得比較美，認為這筆經費花都花了，是不是可以能夠有更好的設計。經了解，桃園青年局的修繕總金額達1千8佰萬，針對行政大樓漏水壁癌、磁磚剝落修繕，分兩年來執行這筆預算，青年局說，當初工程規劃時都有諮詢，所謂的美學專家但礙於經費不足無法多做設計，黃瓊慧表示，都發局局長本身就是建築師，應當可以從旁給予專業的一些協助跟建議，起碼在最後呈現時民眾可以不要受到那麼大的驚嚇。



黃瓊慧表示，都發局局長本身就是建築師，應當可以從旁給予專業的一些協助跟建議，起碼在最後呈現時民眾可以不要受到那麼大的驚嚇。圖：黃瓊慧提供

對此，市議員許家睿也表示，市府在進行公共建築整修時，應同步把關都市整體景觀美學。他舉例指出，市府推動舊城再生計畫時，景福宮周邊立面拉皮工程不僅未遭批評，反而獲得好評，顯示只要用心規劃與設計，公共工程仍可兼顧功能與美感。議員呼籲市府正視外界意見，檢討設計與審查流程，避免公共預算投入後引發更多爭議。

