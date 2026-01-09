青年先僱後訓 留任率達9成5

青年小馬(右)透過參加「青年就業旗艦計畫」進入優達科技公司，在職場導師(左)指導進行實務操作。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

勞動力發展署北分署推動「青年就業旗艦計畫」，近三年每年約有五百五十家企業申請這項計畫，提供約六千個職缺，其中月薪二十五Ｋ以上職缺占九成，結訓學員留任率高達九成五，顯示這項計畫在協助青年穩定就業與企業培育人才方面成效卓著。

小馬（化名）大學主修電機工程，服完兵役後一心希望投入與所學相關的電機工程工作，卻因缺乏實務經驗，在求職過程屢屢受挫。直到面試「優達科技股份有限公司」硬體開發工程師職缺時，企業人資向他介紹「青年就業旗艦計畫」的「先僱後訓」模式，讓他看見能在職場中累積技能、循序成長的機會。

透過參加「青年就業旗艦計畫」進入公司後，小馬在職場導師的悉心帶領下，從最基礎的烙鐵與銲接訓練做起，配合雙週誌制度定期回饋，練習組織思路與成果表達；接著進行不同尺寸網路交換器的拆裝作業，並逐步進入與產品設計的相關工作。在持續實作中，他快速累積硬體開發經驗，不僅專業能力明顯提升，也逐步建立起對自身職能的信心。

北分署表示，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以先僱後訓僱用十五至二十九歲青年，訓練期為三至六個月，勞動部補助企業訓練指導費，企業每訓練一位青年最高可獲得五萬四千元補助，一一五年截至目前，北分署轄區仍有三百家合作企業、提供一千九百個職缺。