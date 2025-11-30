青年公共參與 展出下鄉成果

由市府研考會辦理的「青年公共參與成果展」即日起在南紡購物中心Ａ２館一樓熱鬧登場。（市府提供）

記者翁順利∕台南報導

南市持續推動青年公共參與，打造多元友善的青年發聲平台，由研考會辦理的「青年公共參與成果展」即日起在南紡購物中心Ａ２館一樓熱鬧登場，展示青年們下鄉尋訪行動的豐碩成果，讓民眾走進南紡便能即刻感受到在地青年帶來的城市新動能。

「臺南醬 」行動團隊特別號召十二組學生社團參與活動，秀出新世代的藝術能量與魅力，透過培力青年透過舞蹈文化展現青世代能量，國立成功大學跨科系組成的「孔乙己哇與沒有麗莎」團隊，上台分享透過審議計畫組織青年關心臺南鐵路地下化後綠色運具的未來想像的成果，邀請購物路過的民眾也可分享彼此的想法。

此次成果展匯集「臺南青年公共參與行動計畫」與「臺南青年審議民主行動計畫」成果，行動計畫五組入選團隊以實作成果吸引眾人目光，從帶領青年舞者站上大型舞台、開發失智照護ＡＰＰ，到設計提款中通話防詐警示科技、推動風災後社區韌性行動，以及以Podcast紀錄拔馬部落女性生命故事，每一項成果都展現青年以行動改變城市的力量。

在審議民主行動計畫，教育部青年發展署補助青年以審議方式深入地方議題，五組團隊分別從左鎮農村再生、新化老街美食文化、原民圖紋倫理、南鐵地下化後綠色運具，以及鎮北坊街區共生等主題切入，透過公民咖啡館、願景工作坊等多元形式，匯集居民、市府與專家共同討論，展現高度公共參與能力。