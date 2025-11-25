青年創客48小時挑戰圓滿完成 竹市政策黑客松激盪創新政策方案

▲新竹市政策黑客松得獎者大合照，青年團隊以智慧方案推動城市創新發展。

【記者 李宏燁／新竹市 報導】新竹市政府首辦的「114 年新竹政策黑客松」圓滿落幕，超過100位青年創客歷經48小時不間斷挑戰，展現高度創新力與跨域協作能量。本屆競賽由「LinkGeNe」團隊以「Ango：安行－一站式智慧殯葬流程管理平台」方案勇奪冠軍，勞工及青年發展處處長吳達偉出席頒獎典禮，肯定所有得獎團隊表現，並期許青年持續以敏銳洞察力與行動力推動公共政策創新。

代理市長邱臣遠表示，市府積極落實「智慧治理、青年活力」施政策略，致力打造安居科技城。本屆政策黑客松以「全民反詐，安心家園」、「AI創新，智慧城市」及「政策主題，集思廣益」三大方向為主題，並邀請總統盃黑客松得獎者、原點社會企業創辦人黃暐程分享實戰經驗。青年隊伍在業師指導下，運用政府開放資料探索城市痛點，完成議題研究、政策構想建置與提案演練，充分展現創新與協作能力。

廣告 廣告

▲勞青處處長吳達偉致詞並與評審團講評，肯定青年創客在政策黑客松的優異表現與創新能量。

決賽26組隊伍中，「LinkGeNe」以智慧殯葬流程管理平台奪冠。隊伍成員趙祖威、賴聖元、吳賢政、林佑亦希望透過平台整合殯葬資源、提升業者資訊透明度、提醒家屬流程與文件，打造「家屬安心、業者透明、政府高效」的三方共好平台。

亞軍由國立清華大學「王者清華」隊伍獲得，其「EASY GO 竹塹暖心」方案聚焦志願服務平台建置，整合志工媒合與工作流程，協助NGO組織有效招募志工並優化使用者體驗。季軍「我覺得行」提出「市民參與智慧方案平台」，運用AI輔助分案，提高1999及陳情信箱案件處理效率，提升政府行政效能。

▲新竹政策黑客松頒發第一名獎項，「LinkGeNe」團隊獲冠軍，展現智慧殯葬流程管理創新成果。

此外，創意獎三組分別為「新Hsin長」、「麻瓜逆襲」及「Ho-Kago Tea Time」，透過長照APP、防詐AI小管家與公共設施維護透明化地圖平台，展現青年創意與多元解決方案。評審國立中央大學資訊工程系教授蔡宗翰表示，這些作品巧思獨到，充分展現青年世代創新能量。

新竹市青年發展中心指出，此次首屆政策黑客松吸引67組、共268名青年報名，顯示青年對城市創新議題高度關注。市府將持續推動青年培力與創新活動，鼓勵青年以行動參與市政，共同打造更前瞻、宜居的新竹市。更多活動資訊請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/YouthHsinchu）。(圖：新竹市政府提供）