青年創意在Meet Taipei發光 新北十二新創共織未來

（記者陳志仁／新北報導）「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」今（20）日熱鬧登場，新北市政府青年局率領12組涵蓋AI科技、教育、高齡照護、生醫與永續社會創新等五大領域的新創團隊進駐「新北青創主題館」，展出多項具國際潛力的創新成果。

圖／「宇宙製造」開發社交溝通虛擬助教，改善特教環境。（新北市政府青年局提供）

其中，「愛吠的狗娛樂股份有限公司」開發的AI擬真人智慧服務平臺已完成3,000萬元Pre-A輪募資，「宇宙製造」更協助全台600多校改善特教場域，吸引眾多參觀者關注。

圖／新北市政府青年局率12組新創團隊參與2025 Meet Taipei創新創業嘉年華。（新北市政府青年局提供）

青年局局長邱兆梅表示，青年局透過青創基地整合輔導、育成、資源媒合、展會曝光等完整創業支持系統，協助團隊加速從概念走向市場；Meet Taipei作為亞洲重要新創展會，是新北團隊驗證產品、拓展合作與接軌國際的重要舞台，本次展出的解方，也呼應市府推動智慧城市與產業升級的方向，展現青年以創意回應社會需求的能量。

今年新北共帶來12組青創團隊參展，涵蓋城市治理、AI應用、教育科技與永續創新等亮點。包括「瞬通科技」以AIoT與雲端平台打造智慧長照解決方案；「和誼科技」深耕資安領域，提供企業更安全的資訊防護系統；「愛吠的狗娛樂」的AI擬真人服務平臺已完成Pre-A募資並計畫擴增規模。

而「宇宙製造」推出的「AI SOLLY特殊教育社交練習小夥伴」深獲肯定，並獲HolonIQ及政府部會評選為具代表性的教育科技品牌；此外，「歐普斯佳行動科技」以在地二手交易平台「厝邊MyNeighbor」榮獲台灣尤努斯創新獎，展現以科技推動社會永續的城市力量。

青年局補充，未來將持續透過創業資源整合，協助優秀團隊扎根、成長並走向國際，讓更多新北青創被世界看到；歡迎民眾於11月20日至22日前往花博爭豔館CX-11「新北青創主題館」，近距離感受新創能量與未來趨勢。

