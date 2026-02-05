青年創意接軌產業 義守大學大傳系攜手高流打造實戰舞台

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義守大學大眾傳播學系（以下簡稱大傳系）2月3日與高雄流行音樂中心正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示雙方將在實務教學、產學合作、展演製作與文化內容創新等面向展開長期且深度合作。透過結合學術研究能量與文化產業資源，雙方期盼為高雄培育兼具實務能力與文化視野的新世代傳播人才，並為城市注入更多青年創意與文化動能。

▲義守大學與高流中心簽署合作備忘錄，共創教育新典範出席人員合影。（照片來源╱高流中心提供）

簽約儀式由高雄流行音樂中心執行長丁度嵐率公共關係部經理李霞、企劃製作部經理吳聲緯出席；義守大學則由校長古源光親自率領資深副校長林麗娟、教務長張立青、學務長吳岱栖、傳播與設計學院院長蔡夙穎，以及大傳系主任李嘉崑、影視學系主任李志強、視覺設計學系主任何孟穎等師生代表共同見證，象徵雙方產學合作正式邁入新階段。

▲義守大學古源光長致詞

義守大學校長古源光表示，教育與產業的緊密連結，是城市文化永續發展的重要基石。此次合作期盼讓學生在學期間即能貼近產業現場，培養創新思維與實務能力，為高雄培育兼具文化厚度與專業實力的新世代人才，並強調「讓教育成為城市最長遠的投資，讓創意成為高雄最動人的語言」。

▲高流中心丁度嵐執行長致詞

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐指出，文化與內容產業的核心在於人才培育。義守大學長期深耕跨領域教學與實務導向課程，透過此次合作，雙方將進一步強化產學鏈結，提供學生更多接觸真實產業場域的機會，培育具備即戰力的優秀文化與傳播人才。

義守大學大眾傳播學系自1998年籌設、2000年正式招生，為高屏地區最早成立的大眾傳播相關學系之一，發展至今已成為國內具指標性的傳播教育單位。系所課程涵蓋新聞、公關、廣告、廣播、影視製作與數位多媒體等多元領域，並強調跨域整合與科技應用，致力培育兼具人文素養、創意思維與實務能力的專業人才。歷屆畢業系友活躍於新聞媒體、影視製作、聲音設計與文創產業，展現豐碩辦學成果。

▲高流中心執行長與團隊幹部體驗義守大學元宇宙科技藝術設計中心設備、義守大學校園電台-「義守之聲」，將真實廣播產業的運作模式完整導入課程教學。

為強化學生實務能力，大傳系亦自主成立校園電台「義守之聲」，完整導入廣播產業運作模式，讓學生從節目企劃、製作到後製上架皆能親身參與，累積貼近產業現場的實作經驗。金鐘獎廣播節目主持人「樂咖DJ」楊淳（楊淳盛）即為系友代表，他指出，「義守之聲」提供學生模擬電台經營與內容行銷的實務場域，透過做中學方式逐步建立專業能力。

未來，義守大學大傳系與高雄流行音樂中心將透過課程共構、實習合作及展演製作等多元機制，讓學生走進真實產業現場，在實作中探索職涯方向、發揮創意能量，同時也為高雄文化與音樂產業注入持續成長的新動能。雙方期盼攜手打造產學共榮的平台，共同培育兼具專業實力與文化熱情的文創新世代人才。（圖╱義守大學提供）