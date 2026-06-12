青年創意玩心 讓南投重新發光

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南投縣青年發展所舉辦「玩轉空間」環境營造競賽說明會。（圖：南投縣府提供）

▲南投縣青年發展所舉辦「玩轉空間」環境營造競賽說明會。（圖：南投縣府提供）

想像一下，原本平凡的公園、街角或閒置空間，透過青年創意巧思，搖身一變成為超吸睛打卡熱點、互動遊戲場，甚至是旅人專程朝聖的新地標！南投縣青年發展所日昨於南投市多功能綜合大樓一樓（省府慢慢）舉辦「玩轉空間」環境營造競賽說明會，號召青年用玩心、創意與行動力，重新定義南投城市風景。

本次競賽鼓勵青年結合公共藝術、環境設計及空間改造，以新奇、有趣且富有地方特色的方式，讓城市空間「活起來」，吸引更多民眾與觀光人潮走進地方、認識南投，打造屬於青年世代的城市新樣貌。說明會吸引眾多青年創作者、設計團隊及地方青年熱情參與，現場創意交流氣氛熱烈。

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今年競賽全面升級，總獎勵金高達新臺幣五十萬元，入選團隊即可獲得三萬元施作獎勵金，協助青年將腦海中的創意構想真正落地實現。包含草屯鎮酷比親子公園、南投市中山公園、埔里鎮地理中心碑、名間鄉親子生態公園及水里鄉入口意象公園等五處特色空間也都納入此次競賽功青年做創意發想，此外，提案團隊也可自行尋找合適場域進行改造，透過青年為地方注入嶄新魅力。

縣府社會及勞動局青年發展所表示，「玩轉空間」不只是一場競賽，更是一場青年翻轉城市的創意行動，希望透過青年視角與團隊協力，讓南投各鄉鎮透過創新設計與互動體驗，成為吸引民眾駐足、拍照與旅遊的新亮點。

本次競賽分為初賽及決賽兩階段辦理，第一名除施作獎勵金外，最高可再獲得新臺幣8萬元獎勵金，歡迎有想法、有創意的青年朋友一起加入，用設計玩轉城市、用創意點亮南投！報名資訊如下：

報名資格：十八歲至四十五歲以下，於南投縣就學、設籍、就業或發展之青年。

報名人數：採個人或團隊報名，團隊報名每組至多五人。

報名方式：採線上報名，網址：https://reurl.cc/Z22NK3。

報名期限：即日起至一一五年六月二十一日止。