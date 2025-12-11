青年創意竹光寶盒新發想 新竹縣首屆青年公共參與競賽出爐

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹縣教育局11日在一樓大廳舉辦「114年全國青年公民提案競賽-竹光寶盒｜城市共創靈感庫」頒獎暨成果發表會，呈現青年以創意行動回應在地公共議題推動社會創新。競賽總共吸引全國 23 組青年團隊報名，內容涵蓋環境永續、社會公益、都市發展等面向。經決選由【風城智遊】與【竹青AI特攻隊】獲得「城市共創優秀獎」，【新竹「封」垃圾 救「河川」】、【她的所在】與【安娜牧羊人行銷有限公司】獲得「城市共創佳作獎」，縣府發出總獎金 21 萬元，勉勵青年展現跨領域創新與行動能力。

新竹縣辦理第一屆的青年公共參與競賽，成果豐碩。（圖/記者黃溎芬翻攝）

楊文科縣長表示，青年朋友們的提案內容多元豐富，包括永續環境、社福及都市經濟發展等面向，展現創意無限及細心觀察，尤其運用時下流行溝通方式將帶來更大的效益。感謝教育部青年發展署給予支持，未來每年會持續遴選出最棒的提案，與相關局處進一步討論提出解決方案，歡迎更多青年朋友一起參與公共議題，攜手照亮新竹縣。

擔任活動評審的吳鳳強調，青年公共參與競賽提案相當多元，期望落實。（圖/記者黃溎芬翻攝）

教育局長楊郡慈表示，縣府近年持續推動青年行動與跨域治理，不論是青年培力課程、志工與公共參與活動，或青年諮詢委員會、青年Podcast「Stan up 青開麥」等計畫，都期盼讓青年有更多發聲的場域，也讓政府能聽見來自第一線的需求與想法。今年度的提案團隊透過公共討論局處交流與業師輔導，有效提升提案的成熟度與在地連結度。未來這五件獲獎提案內容將提供相關局處作為施政參考，促進更多青年構想進入政策討論或跨單位合作，以行動落實「青年參與 ×城市共創」的精神。

活動除頒獎外，現場也展出五組團隊的提案成果，金鐘獎主持人吳鳳以決選評審出席，他肯定青年對公共議題的投入提案都非常好而多元，希望有機會落實，能感受到年輕人真的非常有想法，加上竹縣支持，相信讓很多年輕人有機會實現夢想。

頒獎現場展出各團隊的提案成果，楊文科縣長和楊郡慈局長稱許有加。（圖/記者黃溎芬翻攝）

