青年創業不再孤立無援 金門縣府長期「陪跑」提供專業協助

金門陪伴式輔導方案計畫主持人、財團法人商業發展研究院院長王建彬說，會全力支持金門青年減輕創業負擔。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府為落實「壯有所用」政策，今天舉辦青創陪伴式輔導計畫說明會，同時宣告，「青創陪伴式輔導方案」即日起收件至2026年1月8日止。

縣府在「金門青年三創服務平台」所在的金門縣商會辦理說明會，邀請陪伴式輔導方案計畫主持人、財團法人商業發展研究院院長王建彬等傳授創業技巧。王建彬說，商研院會全力支持金門青年，減輕創業負擔。

縣府產業發展處處長李銘培說，創業很簡單，但成功絕不是偶然，需要天時地利人和，縣府會在創業的道路提供面對困難的解決方式，透過一站式的諮詢，「學員有任何不知道的事情，全部都來問，不用客氣。」他說，縣府會提供協助、陪伴式輔導，「在政府面前 大家可以把臉面放下來，需要就提出來，這是政府存在的目的」。

廣告 廣告

說明會中，中華流通顧問協會榮譽理事長余瑞銘暢談創業實戰經驗，金門雨川食堂主理人詹嘉洋分享參與陪伴式輔導的心路歷程，並以過來人身分，肯定陪伴式的輔導，顧問會以長期「陪跑」方式，提供持續支持與專業指導，有專業顧問一起走這段創業道路，是非常寶貴且實用的經驗。

縣府產業發展處指出，過往金門的青創者擁有良好的產品與技術，但礙於缺乏行銷、人力，導致品牌無法被看見。產發處攜手商研院於商業發展上的經驗與中華流通顧問協會的資源，盼讓青創有更全面的收穫。

縣府表示，有意申請的青創者，可前往金門青年三創服務平台金門青年三創服務平台報名。聯絡電話：(082)316177。

金門縣府辦理創業說明會，產發處長李銘培鼓勵學員，有任何不知道的事情，全部都來問，不用客氣。(記者吳正庭攝)

金門縣政府為落實「壯有所用」政策，舉辦青創陪伴式輔導計畫說明會。(記者吳正庭攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

內幕》3通緝犯遣返金門遭拒收 官員曝中國公安便宜行事

遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！

獨家》「鄭習會」農曆年前後登場 北京開3前提：擋下賴清德軍購

兒涉霸凌賴瑞隆當面道歉！女童媽：只想制止傷害 敬佩賴瑞隆的擔當

