青年創業選新北 創意落地無縫接軌

新北市政府青年局致力打造青年創業友善城市，於本月6、7日舉辦「2025 New Taipei Demo Day」、「Next Star Demo Day」及「北區大專院校育成中心交流會議」三大活動，兩天共集結18組優秀新創團隊，吸引超過200位創投與產業專家齊聚，展現新北青年創業的創新實力與無限潛能。

新北市副市長劉和然表示，活動以「分享＋實戰」雙主軸，展現「從創意到落地」的完整創業鏈，新北不僅是創業的啟動點，更是讓夢想實現的最佳舞台。青年局長邱兆梅也宣布，新北青創基地兩年來協助進駐團隊募資總額，預計年底突破3億元，強勢展現新北新創能量。

在「2025 New Taipei Demo Day」中，新北創力坊、寶高數位基地、土城綠創基地等12組團隊登上Pitch舞台，呈現AI應用、生醫科技、綠能永續等創新成果。最終由「介觀生醫股份有限公司」以AI輔助顯微技術奪下「評審獎」，獎金5萬元；「摩絡人工智慧股份有限公司」則以AI智慧製造技術獲得「潛力獎」，獎金3萬元。

2025 New Taipei Demo Day由「介觀生醫股份有限公司」獲得評審獎。圖／新北市政府青年局提供

「Next Star Demo Day」則由基北北桃各大專院校優秀團隊登台挑戰，包括國立台灣海洋大學、台科大、銘傳、明志等校學生團隊，以實戰Pitch展現創業實力與國際視野。最終由海洋大學「智載穿梭」以AI智慧派車技術脫穎而出，榮獲「新創潛力獎」，獎金3萬元。

「Next Star Demo Day」由國立台灣海洋大學的「智載穿梭」脫穎而出，獲得「新創潛力獎」。圖／新北市政府青年局提供

活動同步舉辦「北區大專院校育成中心交流會議」，邀請亞馬遜全球開店、安思創扶、知識力科技等業界代表，分享市場趨勢與創業成功經驗，深化校園與產業連結，協助青年創業團隊順利跨出校園、接軌市場。

114年度第二次北區大專院校育成中心交流會議，聚集31所院校代表，協助創業團隊從校園接軌市場。圖／新北市政府青年局提供

副市長劉和然指出，新北擁有全台最多115萬青年人口，市府積極與北台灣各大專院校育成中心合作，建立資源共享平台，協助創業者快速成長。他強調，未來將持續以多元育成機制與跨域合作平台，讓創業者在新北紮根、茁壯，並接軌國際市場。

新北市青年局長邱兆梅補充，目前已有9組進駐青創基地的團隊成功獲得資金挹注，顯示新北在新創生態的布局正穩健成長。這次系列活動充分展現政府、學界與產業的三方協力，讓新北成為青年創業的最佳起點，打造「從創意到落地」的創業完整生態系。

