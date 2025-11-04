青年參與升級 黃偉哲：讓青年聲音成為改變城市的力量

圖說：台南市府3日召開第四屆青年事務委員會第2次大會，攜手青年打造新治理。 (圖片來源/臺南市政府提供) 臺南市政府3日召開第四屆青年事務委員會第2次大會，由召集人台南市長黃偉哲親自主持。黃偉哲表示，青年是推動城市創新與進步的重要夥伴，市府將持續打造更好的青年公共參與平台，讓青年建言不只停留在討論，更能落實為具體行動，為臺南注入新世代治理能量。副召集人趙卿惠副市長亦全程參與，展現市府對青年政策的重視。

廣告 廣告

本次會議盤點本年度提案與小組執行成果，並以「青年好成家」為主軸，邀請都發局、社會局及警察局進行專案簡報，內容涵蓋社會住宅推動、托育支持政策以及反詐騙宣導等青年高度關心的生活面向，幫助委員全面理解目前制度與資源配置情形。在交流階段，青年委員針對博愛座調整作業、導入數位發展部阻斷詐騙工具、博物館網站資訊整合、托育福利宣傳與原住民語言師資人力補足等議題提出具體建議，相關局處也當場回應，展現跨單位協作的即時性與行政透明度。後續決議事項將列管追蹤，由市府團隊研擬可行方案。

圖說：本次會議南市府相關局處出席踴躍，與青委進行討論交流 (圖片來源/臺南市政府提供)

第四屆青年事務委員會由10位專家學者及16位青年代表組成，背景涵蓋法律、文化、教育、科技、農業與非政府組織等多元領域，並納入原住民與新住民第二代，象徵臺南城市治理邁向更多元包容的公共決策形貌。本屆青委會以「就業、創業、成家、公參、培力」五大議題為行動方向，期待透過跨領域的青年思維，提出創新城市解方。

研考會主委王效文指出，市府積極爭取教育部青年發展署相關計畫補助，規劃主題講座與公共參與訓練，並將在11月辦理高屏青年共學交流，讓青年能跨域連結、擴展視野。他強調，青年事務委員會不僅是諮詢平台，更是青年公共參與的孵化器，目的在讓青年聲音「被聽見、被理解、被實踐」。

圖說：青委鄭富方、林重儀關心公共運輸、資安防詐、市政網站資訊等議題 。 (圖片來源/臺南市政府提供)

研考會表示，自108年成立青年事務委員會至今，已舉辦175場活動，累積49項政策建議落實推動，市府將持續凝聚青年能量，與城市共同前進，打造更宜居、更包容、更永續的臺南。相關資訊可至臺南市青年事務網站查詢：https://yc.tainan.gov.tw/

更多品觀點報導

新光三越台南新天地 2025週年慶11/6登場

nininono 快閃店漢神巨蛋登場 百萬網紅Shine週末擔任一日店長

