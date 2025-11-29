青年問「中國會打來嗎？」 總統：勿恃敵之不來 台灣要做好準備

賴清德總統今天(29日)出席「2025總統與青年論壇」，向學子分享他上任後推動的國家重要政策，並接受青年的犀利提問。針對有青年關切「中國會打來嗎？」總統表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不管中國有沒有動手，台灣都必須透過國防特別預算強化自身的實力，讓可能在2027年做好攻台準備的中國不敢輕舉妄動。

賴清德總統29日參加《今周刊》舉辦的「2025總統與青年論壇」，與現場超過200名高中生面對面對談。

總統在開場致詞時分享政府推動教育、文化、交通、住宅及社會福利等各項照顧年輕人的政策，期盼透過政策讓每個人都能追逐夢想，國家社會持續進步，共同努力讓未來的台灣比現在更好。

總統除了聽取5組同學的提案簡報，針對提案進行回應，還當場答覆來自561個網路提問所抽出的4個問題與現場提問，內容涵蓋中國武力犯台、台灣未來的國際機遇、政府如何打詐、核能政策等。

面對莊敬高職的同學直白提問「中國會打來嗎？」總統表示，他是最關切這個問題的人，他強調「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不管中國有沒有動手，台灣都要做好準備，因此政府最近提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」。總統說：『(原音)我想有些媒體跟民意代表誤會了，其實國際社會講2027是講中國要做好攻台的準備，但不管他們有沒有動手，我們都要做好準備。這就是我上任後就提高國防預算，希望在明年可達GDP的3%以上，2030年達GDP的5%。』

總統在回應現場同學提問「兩岸情勢」議題時也強調，台海兩岸的和平不僅台灣關注，國際社會也很關注，台灣以和平為目標，民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，發展出兩岸和平共榮的目標。

總統也指出，目前國家的兩岸政策是希望透過實力取得和平，也就是靠國防預算、經濟韌性同時與民主陣營站在一起，他認為國家若沒有足夠的力量捍衛國家利益，只是一味接受侵略者的主張，將無法得到真正的和平，台灣不能步入歷史的前車之鑑。

而莊敬高職的同學詢問未來10年，台灣有什麼不能錯過的3個機會？賴總統說，機會不會從天上掉下來，有挑戰才有機會，他認為台灣要把握住的3個機會是「全面智慧化」、「淨零轉型」與「維護和平穩定」。

至於有現場同學提問，台灣完全停核後，政府如何在未來10年至20年內，確保台灣不缺電、電價不失控、產業不外移，同時又能符合國際的減碳標準？

總統表示，經濟部已經核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，後續台電將啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，提送核安會。總統說，核電要不要延役將交給專業、科技，他並重申政府對於重啟核能的三大原則，也就是確保安全無虞、核廢有解、社會有共識，在此三原則下進行各項必要的程序。