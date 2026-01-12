青年國中金虎籃球隊備戰全國賽 正修科大養生保健團隊到校守護選手健康

青年國中金虎籃球隊即將於一月廿五日代表高雄市出征全國籃球聯賽南區複賽，為讓選手以最佳狀態迎戰全國強敵，正修科大養生保健服務團隊特別到校進行運動傷害檢視與整復治療，並加強運動防護衛教，成為球員們賽前最強後盾，為逐夢全國八強注入能量。(見圖)

正修科大今(十二)日說明，該校休閒與運動管理系致力於推展養生保健的觀念與實踐，近來發現許多基層運動選手因訓練及比賽時累積的傷勢，影響未來的運動表現及身心狀況，特別擴展了正修科大養生保健服務團隊的服務；這次與青年國中金虎籃球隊合作，到校義務幫籃球隊的球員們檢視及整復治療個別的運動傷害，並順便加強運動防護的衛教觀念。

劉文禎教授表示，選手長年累月的訓練與拚戰，身上普遍都有些一再復發的運動傷害，擔心會在往後的比賽及個人發展留下遺憾，以及選手們自身對運動防護知識的不足，因此親自安排這次到校關懷，協助員們克服個別的傷勢現狀，並提供貼切的運動防護技能及概念以利後續能健康地發展。

陳正憲校長感謝正修科大養生保健服務團隊的協助，猶如及時雨般的神救援，給隊員們最迫切的健康需求，能在後續的南區複賽、全國決賽甚至是未來繼續築HBL的夢時，都可以持續全力奔馳，成就自己的夢想。

青年國中籃球隊的學生自去年四月換血後即接受鐵血般高強度的訓練，希望藉由踏實地苦練基礎，來彌補自身身材及球技的不足，並積極南征北討地參與各地籃球賽事磨練以提升團隊整體戰力，長期下來每個球員或多或少都積累了一定程度的運動傷害；近日甫奪下一一四學年度高雄市中等學校籃球代表權，將於一月廿五日起前往嘉義參加全國籃球聯賽南區複賽，經過這次正修科大養生保健服務團隊協助身心整復後，期待追隨去年學長的腳步，再次拚入全國八強決賽奪得好成績。