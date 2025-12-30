青年國中金虎籃球隊奪市賽亞軍 連6年挺進全國賽

青年國中金虎籃球隊展現堅強團隊戰力與不屈鬥志，在一一四學年度高雄市國中籃球聯賽中，一路過關斬將榮獲亞軍殊榮，不僅將於明年一月中旬代表高雄市出征全國賽，更締造連續六年取得全國國中男子籃球聯賽南區複賽代表權的佳績，令全校師生深感振奮，期盼再度為高雄市拚回榮耀。(見圖)

青年國中今(卅)日說明，金虎籃球隊去年代表高雄市一路從南區複賽打入全國八強賽，最終抱回全國籃球聯賽國男乙組第五名獎盃，今年四月份由國二學生接棒換血，開始進行一連串的訓練與團隊默契磨合；一一四學年度高雄市中等學校籃球聯賽中，青年國中金虎籃球隊先在小組賽分別對上明華國中、鳳翔國中、美濃國中、阿蓮國中，以四連勝晉級複賽；在八強賽遇上頑強團結的岡山國中，青年金虎雖一度落後達兩位數，在第四節由替補上場的郭岳澄同學在結束哨音響起八.六秒時，補進追平分數，將比賽拉入延長加時賽，最終在控球的馬紹宸同學抽冷箭投入三分球拉開比數後，逆轉打入四強決賽，最後榮獲亞軍殊榮。

廣告 廣告

校長陳正憲表示，今年隊員身材雖不若以往的學長，但仍咬牙扛住教練們給予的訓練菜單及鐵血磨練，再加上畢業學長們不時返校協同訓練，頂住不被看好的氛圍，一步一步地從各項地方比賽中汲取經驗，逐步地踩穩腳步培養自信，球員們也開始見到轉變的契機。

撐著腿傷奮戰的隊長鄭浤育指出，很遺憾沒有將學長們的冠軍連霸紀錄續寫下去，但能和夥伴們一起成長晉級繼續拚戰全國南區複賽，感到十分光榮。

陳正憲校長很欣慰這群球員的團結表現，強調隊員們確實地將團隊精神發揮到淋漓盡致，期待球員們利用接下來的訓練期間，將自己不足的能力更加地精進，在後續的南區複賽中持續發光發熱，再度拚入全國八強總決賽。