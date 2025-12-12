青年團體提六大公共政策參與權 盼民主台灣青年不缺席

青年思潮等6個青年團體今天(12日)提出「青年參與權六箭」整體藍圖，要求包括大學法、青年基本法、人民團體法、租賃專法修法、18歲公民權、民主假等訴求能考量青年的權益，盼朝野共同支持，讓民主台灣青年也不缺席。

包括青年思潮、台灣學生聯合會、OURs都市改革組織、下一代人本交通促進會、台灣青年民主協會以及世代共好等6個青年團體12日共同提出「青年參與權六箭」，從青年基本法、大學法、人民團體法、租賃專法到18歲公民權、民主假等，呼籲朝野應該在政策與法律修訂上考量青年的權益，並盡快通過相關立法及修法。

OURs都市改革組織研究員廖庭輝指出，青年世代多依賴租屋生活，但現在租房也不容易，經常面臨租金隨時調整的壓力，他們希望能修正租賃法，保障青年的居住權。

台灣學生聯合會常務理事鄭宇倫表示，台學聯期盼大學法能讓大學生依居住事實遷戶籍到大學宿舍且不會因此喪失宿舍床位的權益。而除了遷戶籍到大學地之外，下一代人本交通促進會理事長王晉謙以及青年思潮發起人蔡璟鴻也希望保障青年參與人民團體的權益。他們指出，目前法規模糊，對於未成年想成立人民團體可說沒有明確規定，影響青少年參與的權益。

台灣青年民主協會常務監事陳翊晉則呼籲朝野盡快完成青年基本法的修訂，不要只喊口號，應該要有制度性的全面保障。他說：『(原音)這就是我們這次會特別提到青年基本法，尤其昨天有召開黨團協商。它不只是個象徵性的法律，它其實要在台灣建立一個治理系統的根本。因此我們也在這裡呼籲既然各黨對青年議題本身有相當高度共識，就應該要把青年基本法本身再往前走一步，而不是只有停在程序上面。』

雖然立法院本會期只剩2個月，青年團體還是希望「青年優先」必須進一步落實。他們指出，在「青年參與權六箭」中，青年基本法應該是進程最快的一箭；其次是大學法，他們呼籲朝野政黨能真正傾聽青年的聲音，讓青年在民主台灣不缺席。(編輯：許嘉芫)