即時中心／顏一軒報導

為期二天的「2026春季破浪培力營」於今（31）日圓滿落幕，本次民進黨青年部分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、綠委吳沛憶、沈伯洋為講師，傳承選戰經驗給學員；而身兼黨主席的總統賴清德也親自現身給予學員勉勵。

賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識；除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

快新聞／青年培力營親授課 賴清德：2025年經濟成長率高達8.63%

為期二天的「2026春季破浪培力營」於今（31）日圓滿落幕。（圖／民進黨提供）

賴清德進一步提到，2025年台灣的經濟成長率高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果；台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

最後，賴主席許諾會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。政府會繼續打拚讓國家更好，也讓你們的生命有更精彩的人生。

