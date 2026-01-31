青年培力營親授課 賴清德：2025年經濟成長率高達8.63%
即時中心／顏一軒報導
為期二天的「2026春季破浪培力營」於今（31）日圓滿落幕，本次民進黨青年部分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、綠委吳沛憶、沈伯洋為講師，傳承選戰經驗給學員；而身兼黨主席的總統賴清德也親自現身給予學員勉勵。
賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識；除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。
為期二天的「2026春季破浪培力營」於今（31）日圓滿落幕。（圖／民進黨提供）
賴清德進一步提到，2025年台灣的經濟成長率高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果；台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。
最後，賴主席許諾會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。政府會繼續打拚讓國家更好，也讓你們的生命有更精彩的人生。
原文出處：快新聞／青年培力營親授課 賴清德：2025年經濟成長率高達8.63%
更多民視新聞報導
最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見
北市議員中8百萬頭獎！這6人被點名「他」發聲了
到底哪位議員中了八百萬？「他」率先否認喊：得主快出來認
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 18則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 595則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 16則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 11 小時前 ・ 127則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 110則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 152則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8則留言
史上最狂輪值！道奇總裁佛里德曼：「超夢幻先發陣容直指三連霸！」
體育中心／綜合報導宇宙道奇新球季真的無敵嗎？棒球事務營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）近日在受訪時展現前所未有的自信，他公開稱讚目前的先發輪值是他職業生涯至今，所組建過「最強且最深厚」的陣容。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 5則留言
黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步
正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 82則留言