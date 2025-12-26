青年基本法三讀林宜瑾批在野強編預算 民眾黨：連百億都不願投資

立法院26日三讀通過《青年基本法》，規定青年指18歲以上35歲以下之國民，並將18歲公民權入法，不過民進黨立委林宜瑾痛批藍白兩黨都要聯手搞突襲，表決前要求行政機關要在5年內編列100億預算；民眾黨則反駁，連100億都不願投資，民進黨憑什麼談青年主流化？（本報資料照片）

立法院今(26)日三讀通過《青年基本法》，規定青年指18歲以上35歲以下之國民，並將18歲公民權入法，不過民進黨立委林宜瑾痛批藍白兩黨都要聯手搞突襲，表決前要求行政機關要在5年內編列100億預算，闖了一個越權編預算的紅燈；民眾黨則反駁，連100億都不願投資，民進黨憑什麼談青年主流化？

林宜瑾痛批，無論在修法、協商時如何苦口婆心都沒有用，國民黨和民眾黨就是覺得他們最大，大到認為立法機構可以越權編預算、大撒幣，不僅闖紅燈硬設基金，表決前再闖紅燈，要求行政機關要在5年內編列100億預算。

她指出，《財政紀律法》寫得清清楚楚，「各級政府及立法機關制（訂）定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用」，不知道藍白是法盲、文盲，還是根本就是流氓。

林宜瑾強調，國眾兩黨現在就是要把立法院變成行政院和司法院的上位機關，不僅明年度預算不審、院版《財劃法》不討論，就連大法官的判決結果都可以不同意，藍白立委等同放著正事不做，卻透過《青年基本法》立法編起不該由立委編的預算來，這種慷國家之慨，拿國家錢亂花的作為，不僅不會獲得青年支持，全國公民都會共同唾棄。

民眾黨則反擊，民進黨可以一口氣編列 1.25 兆元作為軍事採購特別預算，花錢在武器上從不手軟，結果軍機到現在1台都拿不出來，錢花在哪也說不清楚，輪到投資 100 億元在青年身上，卻百般推託、斤斤計較，痛罵是「惡劣行為」，民進黨根本不是財政考量，而是清楚的表態青年根本不在民進黨的優先順序之中。

民眾黨點名林宜瑾拖延法案長達半年，直到在野黨推動協商、條文順利通過，才突然跳出來指控在野「突襲協商」、「違法違憲」、「流氓行為」，只因結果不是自己想要的、通過的條文不是民進黨的。

民眾黨指出，這種「意見不合就翻桌、順利通過就收割」的政治操作，早已不是第一次，過去在野力推還稅於民，普發一萬元，民進黨第一時間高喊違憲，等到風向不對，就立刻收割成果，民進黨同一套戲碼，到底還要重演幾次？

民眾黨強調，沒有人反對國防，但一個只願意買武器、卻不願意培養年輕人的國家，究竟要守護什麼未來，如果青年在和平時期只能被告知「等等再說」，在危機時卻被要求「義無反顧」，那樣的安全就是把風險全部轉嫁給年輕人，把年輕人當成消費的工作。

