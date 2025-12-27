青年基本法三讀通過 青年團體：象徵權益獲保障

〔記者楊綿傑／台北報導〕立院昨三讀通過「青年基本法」，青年團體今發表聯合聲明，對此表示肯定，強調該法正式建立我國青年政策的法制基礎，象徵國家對青年權利的保障，實現世代正義與「青年主流化」的精神。

該法第20條保障年滿18歲之青年依法行使選舉、罷免、創制及複決等權利，成就「18歲公民權」。青年團體認為，是在制度上正式保障18歲以上青年的參政權，具重要里程碑。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，該法三讀通過，標誌著「青年主流化」正式進入法治階段。未來，關鍵在於政府各部門是否能依循立法精神，將青年主流化落實於各層面具體政策之中，能真正反映青年的心聲。

世代共好協會理事長張育萌表示，過去儘管各部會都努力發展與執行青年政策，卻缺乏跨部會的整合機制。18歲至35歲的青年人約佔台灣21%人口，立法讓台灣能夠對青年有制度性保障。此外，更完整落實了「18歲公民權」這項跨時代的民主改革。

台少盟副秘書長張祐嘉則呼籲，別讓15至18歲的青少年被遺忘，提醒政府應深化「兒少權法」第二條中「其它法令就青年年齡之範圍另有規定者，從其規定。」確保青少年在成長過程中，擁有完整不中斷的政策銜接，避免發展需求因年齡分界受到限縮。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，該法是國家「保障青年權利、實現世代正義」的起點而非終點，未來各級政府應依循法律精神保障青年權益，並確保各縣市的青年參與機制，包含既有的「青年事務諮詢委員會」及未來每半年至少召開1次的「青年事務發展會報」等等皆能制度化、常態化的運作。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁表示，感謝朝野攜手完成立法，完善青年相關法規的原則與依據，同時也樂見18歲公民權的議題回到選罷法的框架下進行。同時也讓青年參與公共事務法制化，保障青年的參政權利，也在如戶籍法等保障青年權利的法規都可以有所依歸。

而第二十五條「青年發展基金」因各黨對於設置必要性與財源規劃仍有不同意見，最終表決通過民眾黨團及國民黨團版本，政府「應」設置青年發展基金。青年團體表示，未來將持續關注政策資源是否穩定、足以長期支持青年發展。

