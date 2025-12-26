青年基本法三讀 台少盟：等待20年終確立法制

（中央社記者陳至中、吳欣紜台北26日電）立法院今天三讀通過青年基本法，台少盟表示，民間團體奮鬥20年，終於讓青年政策有法可管，不再隨政黨輪替轉彎。但提醒加強15到18歲的銜接，鼓勵青少年的社會參與。

立法院三讀通過青年基本法，規定青年指18歲以上35歲以下之國民，並將「18歲公民權」入法，設置青年發展基金新台幣100億元，基金管理會中的專家學者與青年代表須占1/2以上。

台灣少年權益與福利促進聯盟晚間發布新聞稿指出，這不僅是台灣青年政策的重要里程碑，更是對世代正義的實踐。

台少盟指出，自2004年行政院主導的「青少年政策白皮書」以來，台灣青少年團體歷經20年的奮鬥，終於迎來一套母法架構，象徵著台灣正式將青年政策由「行政手段」提升至「法律位階」，確立了專責單位與法源依據。

台少盟指出，長期以來，青年議題權責分散在各部會，導致政策與執行經常脫鉤。法制化後，不僅能強化部會間的協調溝通，更能確保青年權益不再隨政治風向或主官偏好而動盪。

不過，「青年基本法」將青年定義為18到35歲，台少盟指出，15到18歲雖有「兒童及少年福利與權益保障法」，但多聚焦於保護與支持。15到18歲是邁向成年的關鍵階段，針對社會參與、發展性的法律保障仍顯單薄。

台少盟建議，政府應深化青年基本法第二條中「其它法令就青年年齡之範圍另有規定者，從其規定。」確保完整且不中斷的政策銜接，避免發展需求因年齡分界而受到限縮。

台少盟強調，法案的通過就是監督的開始，呼籲行政機關應建立法制化的參與機制，徹底摒棄過往「大人決定、小孩配合」的舊思維，落實「青少年主流化」的精神。

教育部發布新聞稿指出，青年是促進社會進步、經濟繁榮與科技創新的關鍵動力，「青年基本法」的完成立法後，政府將透過制度化、整合性的規範，推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點。

教育部表示，由於青年發展事務十分多元，教育部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，共同完善青年相關政策，協助青年自我實現、穩健成長，並與其他世代共同促進社會永續發展。（編輯：管中維）1141226