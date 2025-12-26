青年基本法三讀 成立百億發展基金 2028年大選有望迎來18歲首投族

朝野日前為讓青年政策個部會職權更明確，提出「青年基本法草案」，26日於立法院會三讀通過，條文明定青年為18至35歲者，並保障18歲以上青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決權，並於基本法施行2年內完備相關法制。最快2028年總統大選有望迎來18歲首投族。是否設立青年發展基金，在表決下三讀通過藍白版本「應設置青年發展基金新台幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。」

「青年基本法草案」18日由民進黨籍召委林宜瑾召集協商，會中有共識通過，政府應保障年滿18歲以上之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起二年內完備相關法制。該條文於今日院會三讀通過。

廣告 廣告

至於第2條青年定義是否下修至16歲，立法院長韓國瑜今下午2點半召集協商。會中藍白同意青年定義照院版條文通過，為「18歲以上三35歲以下之國民」，也於今日院會三讀通過。

不過針對第25條是否成立青年發展基金，藍白仍堅持應該設立基金，教育部長鄭英耀則指出，希望是按照院版的要求各級機關寬列預算，或是「得」設置基金。由於是否設置基金無法達成共識，韓國瑜裁示院會處理。

林宜瑾於院會發言指出，一則以喜，一則以憂，喜的是大多數條文都有共識，但憂的是仍有要表決的條文。藍白要加碼設立基金，恐違反財政紀律法且會侵害行政權的預算編列權。

藍委葛如鈞表示，如果沒有穩定專責的財源，政策如何落實，如果青年政策只能依靠部會的公務預算，極為不穩定。因此明定應設立青年發展基金是必要的。這也不是首例，文化基本法也規定要有文化基金，當時財政紀律法已經上路，文化基本法可以，青年基本法為什麼不行？

白委劉書彬則說，民眾黨秉持對青年照顧，公民權也獲得藍綠支持，要求在兩年之內法治完全，讓18歲以上就可行使公民權。財政紀律法的規定，只要基金有財源就可以明定。

最終第25條送交院會表決，經藍白多數表決後以56勝過50票，通過藍白再修正動議，三讀條文明定，「中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新臺幣一百億元，並於本法施行後五年內分年編列預算。前項基金來源如下：一、中央政府循預算程序之撥款。二、基金孳息。三、人民、事業或團體之捐助。四、其他收入。」

另三讀條文明定，政府應訂定青年就業、青年創新及創業、青年生育、青年運動等政策。中央主管機關每四年擬訂青年政策白皮書，報請行政院核定，作為青年相關政策之施政依據。行政院每四年召開全國青年會議，廣納各界意見，研議全國青年發展事務。

【看原文連結】