青年基本法三讀 納18歲公民權、設百億青年發展基金

立法院會今天(26日)三讀通過「青年基本法」，明定青年指的是18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法，同時設置青年發展基金新台幣100億元，並設立基金管理會，其中，專家學者與青年代表佔1/2以上。

為持續推動落實「青年主流化」，保障青年參與公共事務的機會及管道，行政院今年5月通過「青年基本法」草案，請立法院審議。朝野立委隨即提出修正案，歷經立法院教育及文化委員會及朝野協商，26日在立法院會完成三讀。立法院長韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)報告表決結果，在場出席委員106人，贊成106票，反對0票，贊成者多數，全案表決通過。我們現在決議，青年基本法制訂通過。』

三讀條文明定，為推動青年發展，維護青年權益及尊嚴，協助青年自我實現、享有幸福生活，增進青年參與及履行健全民主社會公民的責任，落實世代正義，促進國家社會永續發展，特制定本法；本法所稱青年指的是18歲以上、35歲以下的國民。此次修法也把「18歲公民權」入法，規定政府應保障18歲青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決的權利，並於本法施行日起2年內完備相關法制。

至於青年發展預算，三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。基金來源包含中央政府循預算程序的撥款、基金孳息、人民、事業或團體之捐助等，並設立青年發展基金管理會，設置委員13人至15人，其中，專家學者與青年代表佔1/2以上。

三讀條文也規範，行政院應設置青年事務發展會報，會報至少每半年召開一次。青年代表應廣納不同背景青年，不得低於委員總數之1/2，任一性別比例不得少於1/3，並包括各族群為原則。

三讀條文規定，本法的中央主管機關為教育部，地方主管機關則為縣市政府。 中央主管機關每4年擬訂青年政策白皮書。行政院每4年召開全國青年會議，廣納各界意見，研議全國青年發展事務。政府應每4年公布針對青年現況統計。此外，政府應訂定全國青年日，以支持青年並提升各界對青年議題關懷。(編輯：宋皖媛)



立法院會今天(26日)三讀通過「青年基本法」後，多名民進黨立委手持「支持青年主流化」、「接軌青年世代」手板合影留念。(趙婉淳 攝)