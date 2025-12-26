青年基本法三讀！落實18歲公民權 要求設置100億「青年發展基金」

立法院三讀通過《青年基本法》。陳祖傑攝



立法院今（12/26）天三讀通過《青年基本法》，將青年定義為18歲以上、35歲以下，並保障18歲以上青年可行使選舉、罷免、創制、複決權；另外，三讀條文也要求要求中央政府應設置「青年發展基金」100億元，用於辦理青年發展相關事項。

為推動青年發展，維護青年權益及尊嚴，行政院、朝野立委均提出《青年基本法》草案，要求各級政府建立青年事務行政體系、定期擬訂青年政策白皮書、保障青年各種權益等。

這次立法焦點之一在於「18歲公民權」，多個民團上週召開記者會，表示2022年18歲公民權修憲案公民複決未過，並非社會反對，而是受限於過高的修憲門檻，如今在不啟動修憲的情況下，立法院可以合憲、務實地實現18歲公民權。民團也指出，隨著民法、公投法皆已採18歲為成年或投票年齡，唯獨公職選舉仍停留在20歲，制度明顯斷裂。

立法院今天召開院會，並審查《青年基本法》草案，在攸關青年定義的第2條中，朝野經協商後達成共識，按照行政院版本，將青年定義為「18歲以上、35歲以下」。另外在涉及公民權的第20條部分，三讀條文規定，政府應保障18歲以上青年可行使選舉、罷免、創制、複決權，並在2年內完備相關法制。

此外，在攸關設置「青年發展基金」的第25條方面，雖然民進黨團持反對意見，認為中央政府非營業特種基金要有明確財源才可設立，但不敵藍白人數優勢，以56票贊成、50票反對，通過藍白提出的再修正動議。

根據三讀條文，各級政府應寬列青年發展經費，對經濟或社會不利處境的青年，給予獎勵或補助，並提供相關優惠或減免措施；另外也要求中央政府應設置「青年發展基金」100億新台幣，用於辦理青年發展相關事項，並在此法施行後5年內逐年編列預算，而且需要設置「青年發展基金管理會」。

